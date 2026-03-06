Revelan nuevas probabilidades que tiene Colombia de ganar el Mundial en 2026: estas son

El camino hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026 ha entrado en su fase más analítica y tecnológica. En las últimas horas, Opta, la firma global de estadísticas y análisis deportivo de renombre mundial, ha puesto a trabajar su famosa supercomputadora para trazar el destino de las selecciones clasificadas.

Tras ejecutar un riguroso procesamiento de datos que incluyó 10.000 simulaciones completas del torneo, el algoritmo ha arrojado las probabilidades matemáticas de la Selección Colombia, generando un intenso debate entre analistas, hinchas y escépticos del balompié.

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El modelo predictivo de Opta no se basa en el azar ni en corazonadas. Para llegar a estos resultados, la supercomputadora analiza minuciosamente el rendimiento histórico de los equipos, el estado de forma actual de los jugadores en sus respectivos clubes, la dificultad de los rivales en los grupos, los posibles cruces en las fases de eliminación directa y los datos estadísticos avanzados de las Eliminatorias Sudamericanas.

Con todas estas variables sobre la mesa, la máquina recrea el torneo miles de veces para identificar los escenarios más recurrentes.

Así le irá a Colombia en el Mundial de 2026 tras probabilidades

De acuerdo con el informe detallado por la firma estadística, Colombia se consolida como una de las escuadras más sólidas de la CONMEBOL, lo que se traduce en un panorama inicial bastante favorable.

Las 10.000 simulaciones otorgan al combinado dirigido por Néstor Lorenzo un contundente 82.4% de probabilidades de superar la fase de grupos y avanzar a la ronda de dieciseisavos de final, una cifra que aporta tranquilidad pero que no exime al equipo de la alta competitividad del certamen.

Sin embargo, el verdadero reto comienza en las fases de eliminación directa, donde el margen de error se reduce a cero. El algoritmo estima que la probabilidad de que Colombia clasifique a los octavos de final es del 54.1%, mientras que el acceso a los cuartos de final —una instancia que el país solo ha alcanzado una vez en su historia, en Brasil 2014— se sitúa en un respetable 28.7%.

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La exigencia matemática se dispara al mirar las rondas definitivas. Llegar a las semifinales y meterse entre los cuatro mejores equipos del planeta cuenta con una probabilidad del 12.3%. Finalmente, el dato que todos los aficionados querían conocer: la supercomputadora de Opta determinó que Colombia tiene un 3.9% de probabilidades de coronarse campeona del mundo y levantar el trofeo por primera vez en su historia.

Aunque un 3.9% pueda parecer una cifra baja a simple vista, en el universo estadístico de un Mundial de 48 equipos sitúa a Colombia dentro del Top 10 de candidatos con mayores opciones, superando a potencias tradicionales europeas y asiáticas que atraviesan procesos de recambio.

¿Cuándo debutará la Selección Colombia en el Mundial de 2026?

La Selección Colombia hará su debut en el Mundial de 2026 el próximo miércoles 17 de junio de 2026.

El estreno de la "Tricolor" será ante la selección de Uzbekistán en el histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México.

El partido está programado para las 9:00 p. m. (hora de Colombia).