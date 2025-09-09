¡Estas selecciones sudamericanas clasificaron al Mundial! Así quedó la tabla de las Eliminatorias

Este 9 de septiembre de 2025 se jugó la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y no solo se conoció cómo quedó definitivamente la tabla de posiciones, sino que también cuál fue la selección que obtuvo el cupo del repechaje y aún sueña con el Mundial 2026.

La jornada se abrió a las 6:00 de la tarde con el partido entre Ecuador y Argentina y, posteriormente, todos los otros cuatro encuentros se disputaron en simultáneo desde las 6:30.

¿Cuáles fueron las selecciones sudamericanas clasificadas al Mundial 2026 y en qué lugar de la tabla de posiciones? ¿Quién jugará el repechaje? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esto fue lo que pasó en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

En la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas, en el estadio Monumental Banco Pichincha, ubicado en Guayaquil, Argentina cayó 0-1 ante Ecuador.

Mientras tanto, en el estadio Monumental de Maturín, la Selección Colombia sumó su segunda victoria seguida y venció 3-6 a Venezuela, que se quedó afuera del Mundial 2026.

Y es que, a la misma hora, Bolivia recibió en El Alto a Brasil y le ganó 1-0 con un gol de penalti de Miguel Terceros. Por lo tanto, llegó a 20 puntos y subió a la séptima posición.

Entre tanto, en el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, Chile no pasó del 0-0 vs. el seleccionado uruguayo y cerró una mala Eliminatoria.

Y, finalmente, Perú, en condición de local, perdió 0-1 vs. Paraguay en los 90 minutos reglamentarios y tan solo hizo 12 puntos.

¡Definidos los cupos al Mundial 2026 y el repechaje! Así quedó la tabla de posiciones en las Eliminatorias Sudamericanas

Tras el fin de las Eliminatorias Sudamericanas, las selecciones clasificadas directamente al Mundial 2026 fueron Argentina, Colombia, Uruguay, Brasil, Ecuador y Paraguay. Adicionalmente, el repechaje se quedó en manos de Venezuela.

La tabla de posiciones, luego de las 18 fechas disputadas, finalizó así: