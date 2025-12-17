CANAL RCN
Deportes

¡Nacional se quedó con el clásico y es el campeón de la Copa BetPlay 2025!

Atlético Nacional derrotó a Independiente Medellín y mantuvo en su poder la Copa BetPlay.

Foto: @nacionaloficial

Sergio García

diciembre 17 de 2025
09:40 p. m.
Atlético Nacional volvió a gritar campeón y lo hizo en el escenario más exigente posible. En la noche de este miércoles 17 de diciembre, el conjunto verdolaga se quedó con el título de la Copa BetPlay 2025 tras vencer por 0-1 a Independiente Medellín en un clásico antioqueño cargado de tensión, emoción y dramatismo. Un solitario gol de Andrés Felipe Román, convertido en los primeros minutos del compromiso, fue suficiente para inclinar la balanza y darle una nueva estrella al equipo verde.

El Atanasio Girardot fue testigo de una final vibrante desde el inicio. Con un ambiente imponente en las tribunas y una expectativa máxima por tratarse de un duelo entre los dos gigantes de Antioquia, el partido no dio margen para la especulación. Nacional salió decidido a golpear rápido y encontró su premio muy temprano, condicionando el desarrollo del encuentro y obligando al Medellín a remar contracorriente durante gran parte de la noche.

Un golpe temprano que marcó la final

Apenas transcurrían los primeros 10 minutos del partido cuando Andrés Felipe Román apareció para romper el cero. El lateral, que se proyectó con decisión al ataque, aprovechó una jugada bien elaborada por el costado derecho y definió con precisión para vencer al guardameta rival. El tanto silenció por momentos a la afición local y desató la euforia en la tribuna sur, donde se ubicaron los seguidores de Atlético Nacional.

Ese gol tempranero cambió por completo el libreto del clásico. Nacional asumió el control emocional del juego, manejó los tiempos y apostó por el orden táctico, mientras que Independiente Medellín se vio obligado a adelantar líneas en busca del empate, dejando espacios que el verdolaga intentó aprovechar con transiciones rápidas.

Nacional, inteligencia y oficio de campeón

En la segunda mitad, el Medellín intensificó su presión y empujó con más corazón que claridad, encontrándose con un Atlético Nacional sólido en defensa y concentrado en cada detalle. La zaga verdolaga respondió con firmeza, cortando los circuitos ofensivos del rival y neutralizando los intentos de empate, mientras su arquero apareció con seguridad cuando fue exigido.

El pitazo final confirmó la consagración de Atlético Nacional, que supo jugar una final con inteligencia, efectividad y carácter. La anotación de Román fue suficiente para sellar un triunfo que quedará marcado en la historia reciente del club, no solo por el título, sino por haberlo conseguido ante el rival de patio y en una final cargada de simbolismo.

Con esta victoria, Nacional levanta la Copa BetPlay 2025 y reafirma su condición de equipo grande del fútbol colombiano, demostrando que en los partidos definitivos el oficio y la jerarquía siguen marcando la diferencia. El clásico antioqueño volvió a teñirse de verde y dejó una noche que los hinchas verdolagas no olvidarán.

