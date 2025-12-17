Así puede ahorrar datos móviles en sus vacaciones de Navidad: tome nota

Muchas familias colombianas optan por salir de la ciudad durante las vacaciones de fin de año, para visitar familiares, descansar en otras regiones, o hacer turismo interno.

En esos escenarios, la señal fija o el WiFi pueden ser inestables o directamente inexistentes. Por eso, contar con un uso inteligente de los datos móviles puede marcar la diferencia. Según los datos de MinTic, en 2025 Colombia superó los 49 millones de accesos móviles a Internet, con una cobertura estimada del 92 % de la población.

Esto demuestra que muchos colombianos confían diariamente en su smartphone para conectarse. Sin embargo, el creciente tráfico implica que el consumo debe ser gestionado con responsabilidad.

Así puede ahorrar datos móviles en vacaciones de Navidad

Según Swift Móvil, existen algunos trucos rápidos que puede implementar y que le permitirán mantenerse conectado sin preocuparse por el consumo:

Descargar contenido con anticipación: Mapas, música, videos, documentos o entretenimiento, todo lo que se pueda consumir offline. Así se evita depender de la red en zonas con poca cobertura.

Revisar las apps que consumen más datos en segundo plano: Algunas actualizaciones automáticas, sincronizaciones o respaldos pueden consumir muchos megabytes sin que el usuario lo note. Por eso, para su conveniencia, es mejor desactivar esas funciones cuando no sean necesarias.

Configurar apps para usar menos datos: En redes sociales y mensajería, se recomienda deshabilitar la reproducción automática de videos o animaciones, subir fotos en calidad estándar en lugar de alta, y usar el modo ahorro de datos si la app lo permite.

Activar el modo de ahorro de datos del celular: Este modo ayuda a restringir el uso intensivo cuando la red es limitada, sin afectar funciones básicas como llamadas o mensajería

Planificar el uso de datos según el destino: Si va a zonas rurales o destinos con cobertura intermitente, considerar una eSIM temporal o paquetes adicionales de datos ofrecidos por el operador, especialmente si hay roaming involucrado. Una buena opción para esto, es Swift Móvil, que cuenta con planes móviles desde los $12.500 pesos.

Con estas recomendaciones, los viajeros pueden disfrutar sus vacaciones sin preocuparse por quedarse sin datos o recibir facturas inesperadas. Además, contribuyen a un uso consciente y eficiente de la red, justo cuando la demanda se dispara por la temporada.