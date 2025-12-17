CANAL RCN
Explotó el Atanasio: impresionante salida de Medellín y Nacional en la final de la Copa

Las hinchadas de Independiente Medellín y Atlético Nacional protagonizaron un espectáculo en el Atanasio Girardot.

Atanasio
Foto: Win Sports

diciembre 17 de 2025
08:30 p. m.
El estadio Atanasio Girardot vivió una noche inolvidable incluso antes de que rodara el balón. El clásico antioqueño, encargado de definir al campeón de la Copa BetPlay 2025, tuvo un inicio cargado de emoción, color y fervor popular, gracias a la impresionante fiesta que armaron las hinchadas de Independiente Medellín y Atlético Nacional en la previa del partido. La expectativa era máxima y el ambiente estuvo a la altura de una final entre los dos equipos más representativos de la región.

Desde mucho antes del pitazo inicial, el escenario paisa se fue tiñendo de rojo y verde. Aunque Independiente Medellín ofició como local y contó con la mayoría del aforo a su favor, Atlético Nacional tuvo asignada la tribuna Sur, desde donde sus aficionados también hicieron sentir su presencia con una salida impactante. Ambas parcialidades se coordinaron para transformar el ingreso de los equipos al campo en un espectáculo pocas veces visto en el fútbol colombiano.

Una salida histórica en una final soñada

Cuando los planteles saltaron al terreno de juego para los actos protocolarios, el Atanasio Girardot literalmente explotó. Bengalas, banderas gigantes, papel picado y un prolongado show de fuegos artificiales acompañaron la salida de los jugadores, generando una postal digna de las grandes finales continentales. El recibimiento fue tan imponente que se extendió por cerca de diez minutos, un lapso en el que el estadio vibró al ritmo de los cánticos y la pirotecnia.

La magnitud del espectáculo fue tal que el inicio del compromiso se vio afectado. El partido comenzó con ocho minutos de retraso respecto al horario programado inicialmente, una situación poco habitual, pero comprensible ante la magnitud del evento y la necesidad de garantizar las condiciones de seguridad tras el uso masivo de elementos visuales y sonoros.

Dos hinchadas, un solo escenario de pasión

A pesar de que Medellín tuvo el respaldo mayoritario en las tribunas, la afición de Atlético Nacional no se quedó atrás. Desde la tribuna Sur, el conjunto verdolaga respondió con una salida igualmente impactante, dejando claro que, aun como visitante, su hinchada está acostumbrada a asumir finales con protagonismo. El duelo de cánticos y colores convirtió el estadio en un verdadero caldero, reflejo de la histórica rivalidad entre ambos clubes.

El ambiente vivido en el Atanasio Girardot fue una muestra del peso cultural y social que tiene el clásico antioqueño en el fútbol colombiano. Más allá del resultado, la final de la Copa BetPlay 2025 quedará en la memoria por la atmósfera que rodeó el partido, demostrando que las hinchadas de Medellín y Nacional siguen marcando la diferencia cuando se trata de acompañar a sus equipos en los momentos decisivos.

La fiesta en las tribunas confirmó que, en Antioquia, el fútbol se vive con una intensidad única, capaz de paralizar la ciudad y de convertir una final local en un espectáculo de talla internacional.

