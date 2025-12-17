Este fue el discurso del presidente de Estados Unidos, Donald Trump: ¿Qué dijo?

En la noche (9:00 p.m.) de este miércoles 17 de diciembre se lleva a cabo en la Casa Blanca un importante discurso del presidente Donald Trump.

La expectativa surgió luego de que el periodista conservador Tucker Carlson asegurara que Trump iba a declararle la guerra a Venezuela.

¿Declararle la guerra a Venezuela?

“Ayer se informó a los miembros del Congreso de que se avecina una guerra y que el presidente la anunciará en un discurso a la nación esta noche”, sostuvo Carlson en el podcast Judging Freedom.

Desde la Casa Blanca se informó que el discurso iba a radicar en un balance del primer año de su segundo mandato, así como anuncios clave para 2026.

Carlson es un personaje polémico por sus declaraciones. Es importante recordar que su credibilidad ha sido puesta bajo juicio luego de recibir varias demandas por difamación.

Inclusive, hizo graves señalamientos de supuesto fraude en las elecciones de 2019 que dejaron como vencedor a Joe Biden y en la pandemia cuestionó la eficacia de las vacunas.

El ultimátum al régimen

Las declaraciones del periodista se dieron después de que en la Cámara de Representantes se debatiera una resolución del Partido Demócrata para ponerle fin al despliegue militar en el Caribe y Pacífico. Aunque, la votación no salió a flote.

Un día antes, el martes 16 de diciembre, Trump le puso un ultimátum al régimen de Nicolás Maduro. Por medio de Truth Social, lo acusó de robar yacimientos de petróleo.

En sus palabras, el régimen se estaría enriqueciendo. Por eso, lo designó como organización terrorista extranjera. El republicano también enfatizó que Venezuela está rodeada.