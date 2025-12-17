¿Atlético Nacional recibirá botín económico por ser campeón de la Copa BetPlay 2025?

En la noche de este 17 de diciembre de 2025, en el Atanasio Girardot, se jugó la final de vuelta de la Copa BetPlay.

Atlético Nacional e Independiente Medellín habían empatado 0-0 en el partido de ida el pasado sábado 13 de diciembre de 2025. Por lo tanto, ambos salieron a buscar el resultado desde el pitazo inicial.

Sin embargo, finalmente, Atlético Nacional fue el que logró imponerse y se proclamó como el campeón de la Copa BetPlay 2025 tras ganar 1-0 con una anotación de Andrés Román al minuto 10.

Atlético Nacional saltó al terreno de juego con David Ospina en el arco; Andrés Román, William Tesillo, César Haydar y Camilo Cándido en la defensa; Juan Zapata, Matheus Uribe y Edwin Cardona en la zona de volantes, y Andrés Sarmiento, Marino Hinestroza y Alfredo Morelos en el frente de ataque.

Mientras tanto, Independiente Medellín comenzó a jugar la final de la Copa BetPlay 2025 con Washington Aguerre en la portería; Esneyder Mena, Kevin Mantilla, José Ortiz, Daniel Londoño y Juan Arizala en la defensa; Baldomero Perlaza, Jaime Alvarado, Léider Berrio y Jarlan Barrera en el medio, y Brayan León, en solitario, en la delantera.

¿Atlético Nacional recibirá un premio económico por ser campeón de la Copa BetPlay 2025?

En el reglamento de la Copa BetPlay 2025 se estipuló que el premio para el campeón sería la clasificación a la Copa Sudamericana y que, por ahora, a diferencia de la Liga, no habría réditos económicos.

Sin embargo, como Atlético Nacional ya se encontraba clasificado a ese certamen internacional, con su título aseguró ser 'Colombia 1' en el sorteo, además de festejar ante su eterno rival.

Además, es importante tener en cuenta que la Conmebol paga 225.000 dólares si se juega como local en la fase previa de la Copa Sudamericana y 250.000 si se es visitante.

¿Qué otros equipos del Fútbol Profesional Colombiano se clasificaron a la Copa Sudamericana como Atlético Nacional?

Por la tabla de reclasificación, los otros equipos que aseguraron su presencia en la Copa Sudamericana 2026 son: