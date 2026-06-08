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¡De no creer! Morelos erró penalti que dejaba a Nacional a un gol del empate en final vs. Junior: video

El penalti fue sancionado después de que Silveira salió a cortar un centro y embistió a Alfredo Morelos.

Foto: AFP.

Noticias RCN

junio 08 de 2026
06:34 p. m.
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Atlético Nacional y Junior de Barranquilla están disputando la final de la Liga BetPlay 2026 I.

En el primer tiempo, el 'verde' dominó el balón, pero no logró el descuento. En las jugadas más claras que generó, le anularon un gol por fuera de lugar y estrelló dos balones en los palos.

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Para el segundo tiempo, ingresó Edwin Cardona al terreno de juego y Atlético Nacional siguió atacando constantemente. Fue así como, por intermedio del volante creativo, anotó el 1-0 al minuto 56.

Además, cinco minutos más tarde, el árbitro fue llamado por el VAR para que analizara una jugada en la que Silveira embistió a Morelos al salir a cortar un centro y, finalmente, terminó sancionado penalti.

Sin embargo, el delantero erró el cobro y Atlético Nacional no pudo seguir acortando la distancia en el marcador global.

Video: así fue el penalti que erró Alfredo Morelos en la final entre Atlético Nacional y Junior

Alfredo Morelos asumió la responsabilidad de patear el penalti que pudo haber significado el 2-0 para Atlético Nacional.

Sin embargo, intentó acomodar el balón en el costado de la mano izquierda del arquero Silveira y le erró al arco.

El video de su cobro se puede ver aquí:

Así fue el gol con el que Edwin Cardona ilusionó a Atlético Nacional en la final vs. Junior

En el minuto 55, Atlético Nacional atacó por la banda izquierda y logró enviar una pelota cruzada que fue aprovechada por Edwin Cardona para gritar el 1-0.

Andrés Sarmiento se juntó con Alfredo Morelos, el delantero le devolvió la 'pared' y el extremo quedó libre para enviar un centro en búsqueda de Cardona.

En consecuencia, el '10' se desmarcó, definió de primera y Mauro Silveira no pudo evitar la caída de su arco.

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