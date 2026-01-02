Confirmado el futuro de Alfredo Morelos tras semanas de expectativa: fin de la incertidumbre

La espera terminó y el panorama quedó despejado. Tras varias semanas de rumores, versiones cruzadas y expectativa entre la hinchada, el futuro de Alfredo Morelos ya está definido.

El delantero continuará vistiendo la camiseta de Atlético Nacional, club que decidió apostar de manera firme por su permanencia como una de las piezas centrales del proyecto deportivo para los próximos años.

Luego de que finalizara su vínculo a préstamo el pasado 31 de diciembre, la dirigencia del conjunto antioqueño activó de inmediato las negociaciones para asegurar al atacante de forma definitiva.

Las conversaciones avanzaron con rapidez y hoy el acuerdo entre las partes está cerrado, a la espera de los últimos trámites administrativos para su oficialización.

Atlético Nacional aseguró la continuidad de Alfredo Morelos

Atlético Nacional llegó a un acuerdo con Santos, club dueño de los derechos deportivos del jugador, para adquirir el 60 % de su pase.

Según información de 365Scores, la operación se cerró por una cifra cercana a los 2,3 millones de dólares, lo que representa una inversión importante por parte del club verdolaga en este mercado de fichajes.

Paralelo al acuerdo entre instituciones, Nacional también resolvió con antelación el tema contractual con Morelos. El atacante aceptó firmar un nuevo vínculo que lo unirá al equipo de Medellín hasta diciembre de 2028, garantizando estabilidad deportiva y continuidad en la ofensiva por al menos tres temporadas más.

Este movimiento confirma la confianza que el cuerpo técnico y la directiva tienen en el delantero, quien se convirtió en una de las figuras del equipo durante el último año.

Morelos y Nacional cerraron de manera positiva la negociación

Desde Brasil, medios como Globo Esporte revelaron que Santos no contaba con Alfredo Morelos dentro de sus planes deportivos para la próxima temporada, situación que facilitó el avance de las conversaciones.

Además, el club paulista mantiene compromisos financieros pendientes con el jugador, un factor que también influyó en el desenlace.

A esto se suma el panorama ofensivo del equipo brasileño, que aseguró la continuidad de Neymar, cerró el regreso de Gabigol y negocia la llegada de Rony, lo que redujo aún más el espacio para el colombiano.

Aunque durante el mercado aparecieron sondeos desde el fútbol mexicano, Morelos fue claro en su intención: seguir en Atlético Nacional.

Su deseo de permanecer en el club, sumado a su buen rendimiento reciente, resultó clave para poner fin a la incertidumbre y sellar una operación que hoy deja tranquilidad en la afición verdolaga.