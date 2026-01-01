CANAL RCN
Deportes

Junior vs. Santa Fe: ¿cuánto dinero recibe el campeón de la Superliga 2026?

Junior y Santa Fe se enfrentarán por el primer título del fútbol colombiano en 2026. Además del trofeo de la Superliga, el campeón se llevará un premio económico millonario que resulta clave para iniciar la temporada.

Santa Fe vs. Junior
Foto: Dimayor

Noticias RCN

enero 01 de 2026
07:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe volverán a escena para disputar el primer título oficial del fútbol colombiano en 2026.

OFICIAL: ¡Estas son las fechas en las que se jugará la Superliga 2026 entre Santa Fe y Junior!
RELACIONADO

OFICIAL: ¡Estas son las fechas en las que se jugará la Superliga 2026 entre Santa Fe y Junior!

La Superliga, que enfrenta a los campeones de Liga del año anterior, ya tiene fechas confirmadas por la Dimayor y también despierta interés por el incentivo económico que recibe el equipo campeón.

Junior vs. Santa Fe: fechas confirmadas para la Superliga 2026

En las últimas horas, la Dimayor oficializó el calendario de la Superliga 2026, torneo que reúne a los dos campeones del fútbol profesional colombiano de 2025.

Aunque Junior terminó mejor ubicado en la tabla de reclasificación, el club barranquillero solicitó iniciar la serie como local debido a que el estadio Metropolitano no estaría disponible el 21 de enero.

Dimayor castigó con millonaria multa y sanción a Junior y Nacional tras finales en el fútbol colombiano
RELACIONADO

Dimayor castigó con millonaria multa y sanción a Junior y Nacional tras finales en el fútbol colombiano

Por esta razón, la localía fue invertida y la definición del título se trasladó a Bogotá. El partido de ida se jugará el jueves 15 de enero, a las 7:30 p. m., en el estadio Metropolitano de Barranquilla. La vuelta quedó programada para el miércoles 21 de enero, a la misma hora, en el estadio El Campín, donde se conocerá al campeón.

Aunque la Superliga no siempre genera el mismo atractivo que una final de Liga, el certamen entrega un trofeo oficial que suma al palmarés de los clubes y marca el inicio competitivo de la temporada.

¿Cuánto dinero recibe el campeón de la Superliga?

Más allá del prestigio, la Superliga también representa un alivio económico importante. Si bien la Dimayor aún no ha confirmado los montos oficiales para la edición 2026, existe una referencia clara de años anteriores.

En 2025, cuando Atlético Nacional se consagró campeón, el club recibió 670 millones de pesos, mientras que el subcampeón obtuvo 330 millones.

Santa Fe desperdició el hombre de más y Tolima lo castigó en El Campín: victoria para los 'pijaos'
RELACIONADO

Santa Fe desperdició el hombre de más y Tolima lo castigó en El Campín: victoria para los 'pijaos'

En total, la bolsa del torneo fue de 1.000 millones de pesos, una cifra significativa, especialmente después del mercado de fichajes.

Este ingreso extra puede marcar diferencia en la planificación financiera de Junior o Santa Fe, tanto para reforzar la nómina como para equilibrar presupuestos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Sebastián Villa

Dos gigantes de Brasil se disputan el fichaje de Sebastián Villa para 2026

AC Milan

Equipo italiano convenció a Juan Arizala de olvidarse del Milan: acuerdo total

Liverpool FC

Liverpool volvió a perder puntos en Anfield: ¿a cuántos quedó del liderato?

Otras Noticias

Animales

Las razas de perros más afectadas por la pólvora: padecen mayor estrés

Pólvora en Año Nuevo: estas son las razas de perros que padecen mayor estrés con los fuegos artificiales.

Ejército Nacional

Ejército frustra atentado del ELN en Bolívar: habían instalado cinco artefactos explosivos

Los explosivos fueron hallados en inmediaciones de sectores residenciales y zonas de actividad económica.

Transmilenio

Miles de usuarios recibirán pasajes gratis para Transmilenio en enero: conozca los requisitos

Venezuela

Reportan la excarcelación de 87 personas detenidas durante protestas de 2024 en Venezuela

Defensoría del Pueblo

Defensoría pide garantizar atención médica y entrega oportuna de medicamentos