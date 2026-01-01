Junior vs. Santa Fe: ¿cuánto dinero recibe el campeón de la Superliga 2026?

Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe volverán a escena para disputar el primer título oficial del fútbol colombiano en 2026.

La Superliga, que enfrenta a los campeones de Liga del año anterior, ya tiene fechas confirmadas por la Dimayor y también despierta interés por el incentivo económico que recibe el equipo campeón.

Junior vs. Santa Fe: fechas confirmadas para la Superliga 2026

En las últimas horas, la Dimayor oficializó el calendario de la Superliga 2026, torneo que reúne a los dos campeones del fútbol profesional colombiano de 2025.

Aunque Junior terminó mejor ubicado en la tabla de reclasificación, el club barranquillero solicitó iniciar la serie como local debido a que el estadio Metropolitano no estaría disponible el 21 de enero.

Por esta razón, la localía fue invertida y la definición del título se trasladó a Bogotá. El partido de ida se jugará el jueves 15 de enero, a las 7:30 p. m., en el estadio Metropolitano de Barranquilla. La vuelta quedó programada para el miércoles 21 de enero, a la misma hora, en el estadio El Campín, donde se conocerá al campeón.

Aunque la Superliga no siempre genera el mismo atractivo que una final de Liga, el certamen entrega un trofeo oficial que suma al palmarés de los clubes y marca el inicio competitivo de la temporada.

¿Cuánto dinero recibe el campeón de la Superliga?

Más allá del prestigio, la Superliga también representa un alivio económico importante. Si bien la Dimayor aún no ha confirmado los montos oficiales para la edición 2026, existe una referencia clara de años anteriores.

En 2025, cuando Atlético Nacional se consagró campeón, el club recibió 670 millones de pesos, mientras que el subcampeón obtuvo 330 millones.

En total, la bolsa del torneo fue de 1.000 millones de pesos, una cifra significativa, especialmente después del mercado de fichajes.

Este ingreso extra puede marcar diferencia en la planificación financiera de Junior o Santa Fe, tanto para reforzar la nómina como para equilibrar presupuestos.