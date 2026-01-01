Dos gigantes de Brasil se disputan el fichaje de Sebastián Villa para 2026

El mercado de fichajes en Sudamérica comienza a tomar temperatura y uno de los nombres que más interés despierta es el de Sebastián Villa. El extremo colombiano, actualmente figura de Independiente Rivadavia, se convirtió en objetivo de dos de los clubes más poderosos de Brasil, que ya mueven sus fichas para quedarse con uno de los atacantes más desequilibrantes del continente de cara a la temporada 2026.

El buen rendimiento del antioqueño en el fútbol argentino no pasó desapercibido. Tras un año de regularidad, protagonismo y títulos, Villa volvió a posicionarse como un jugador determinante por las bandas, capaz de marcar diferencias en partidos cerrados y de aportar soluciones ofensivas en momentos clave.

Sebastián Villa en el radar de dos grandes de Brasil

Desde Argentina, Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia confirmó a medios locales que hay ofertas por el atacante colombiano.

Según contó, Santos fue el primero en presentar una propuesta formal por el colombiano. El club paulista, urgido de refuerzos ofensivos para recuperar protagonismo local e internacional, puso sobre la mesa una cifra cercana a los cinco millones de euros.

Sin embargo, la dirigencia de Independiente Rivadavia consideró insuficiente ese monto y dejó claro que la negociación solo avanzará si se cumplen las condiciones económicas fijadas por el club.

En paralelo, Flamengo apareció en escena como un competidor directo. Aunque su interés se mantiene en una fase inicial, el “Mengão” evalúa seriamente la opción de sumar a Villa como una pieza clave para su ataque, teniendo en cuenta su experiencia en torneos continentales y su capacidad para adaptarse a esquemas ofensivos exigentes.

El valor de Sebastián Villa y la postura de Independiente Rivadavia

La “Lepra” mendocina sabe que retener a su máxima figura será complicado. El club argentino estableció un precio cercano a los siete millones de euros, respaldado por el nivel mostrado por el jugador y por la vigencia de su contrato, que se extiende hasta 2027.

Desde la directiva reconocen que existen conversaciones en curso y que el escenario más probable es una salida en este mercado.

Más allá de lo económico, el entorno de Sebastián Villa analiza con cautela el próximo paso. La prioridad del futbolista es integrarse a un proyecto competitivo, con aspiraciones internacionales y estabilidad deportiva. En ese contexto, el fútbol brasileño aparece como un destino atractivo por nivel, visibilidad y exigencia.