CANAL RCN
Deportes

Equipo italiano convenció a Juan Arizala de olvidarse del Milan: acuerdo total

Conozca cómo convencieron a Juan Arizala de dejar a un lado el acuerdo con el Milan y fichar por otro equipo de la Serie A.

Arizala
Foto: AFP

Noticias RCN

enero 01 de 2026
04:52 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El mercado de fichajes europeo volvió a dejar una historia inesperada con sello colombiano. Cuando todo parecía encaminado para que Juan David Arizala se convirtiera en nuevo jugador del AC Milan, uno de los clubes más históricos del fútbol mundial, el panorama cambió de manera radical en cuestión de horas.

El joven futbolista, perteneciente a Independiente Medellín, finalmente no vestirá la camiseta del siete veces campeón de Europa, luego de que otro equipo italiano entrara con fuerza en la negociación y lograra convencerlo con un proyecto deportivo distinto.

¡Casi grita gol Colombia! Arizala hizo volar al arquero de Argentina con un remate de cabeza
RELACIONADO

¡Casi grita gol Colombia! Arizala hizo volar al arquero de Argentina con un remate de cabeza

La operación estaba prácticamente cerrada de manera verbal entre el conjunto rossonero y el club antioqueño, lo que había generado gran expectativa entre los aficionados colombianos. Sin embargo, el mercado es dinámico y competitivo, y la irrupción de un nuevo interesado terminó alterando por completo el destino del jugador.

Juan David Arizala tenía todo acordado con el Milan, pero el panorama cambió

Hasta hace pocos días, el acuerdo entre Independiente Medellín y el Milan parecía un hecho. Las partes habían avanzado en los términos de la transferencia y el futbolista veía con buenos ojos dar el salto a una de las instituciones más prestigiosas de Europa. No obstante, dentro del plan deportivo del club italiano, Arizala no estaba contemplado de inmediato para el primer equipo.

La idea del Milan era fichar al colombiano y luego cederlo en préstamo al Toulouse de Francia, con el objetivo de que sumara minutos y se adaptara al fútbol europeo antes de tener una oportunidad real en San Siro. Este detalle, que en principio parecía secundario, terminó siendo determinante en la decisión final del jugador y su entorno.

Fabrizio Romano lo reportó: jugador del DIM podría ser fichado por el AC Milán
RELACIONADO

Fabrizio Romano lo reportó: jugador del DIM podría ser fichado por el AC Milán

Udinese entró en la puja y convenció al colombiano con minutos asegurados

El giro definitivo llegó con el interés del Udinese, club que igualó la propuesta económica presentada por el Milan, pero fue más allá en su propuesta deportiva. Según informó el reconocido especialista en fichajes Fabrizio Romano, el equipo de Friuli le garantizó a Juan David Arizala un lugar en el primer equipo, un factor clave para un futbolista joven que busca consolidarse y crecer con continuidad.

La promesa de competir desde el inicio en la Serie A terminó pesando más que el prestigio del Milan y la posibilidad de una cesión. Para Arizala, la opción de sumar minutos de inmediato en el fútbol italiano fue determinante para aceptar la propuesta del Udinese, que logró “secuestrar” la operación cuando ya parecía definida.

Liverpool volvió a perder puntos en Anfield: ¿a cuántos quedó del liderato?
RELACIONADO

Liverpool volvió a perder puntos en Anfield: ¿a cuántos quedó del liderato?

De esta manera, el colombiano se prepara para un nuevo reto en Italia, con la ilusión de consolidarse en una de las ligas más exigentes de Europa. Aunque el Milan quedó en el camino, Juan David Arizala apuesta por un proyecto que le ofrece protagonismo desde el primer día.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Liverpool FC

Liverpool volvió a perder puntos en Anfield: ¿a cuántos quedó del liderato?

Radamel Falcao García

"Hemos tenido contactos por Falcao García": dirigente confesó interés por ‘El Tigre’

Independiente Santa Fe

Eduardo Méndez alertó por la baja venta de abonos en Santa Fe pese al título de 2025

Otras Noticias

Yeison Jiménez

Yeison Jiménez vivió una pesadilla de fin de año en Cartagena: lanzó fuerte mensaje en redes

Yeison Jiménez pasó un amargo fin de año y señaló graves errores en evento en Cartagena.

Transmilenio

Miles de usuarios recibirán pasajes gratis para Transmilenio en enero: conozca los requisitos

Con una millonaria inversión, se mantiene el esquema de pasajes gratis.

La Guajira

Capturan a sujetos armados que intentaron robar un carro de valores en la vía Riohacha – Santa Marta

Venezuela

Reportan la excarcelación de 87 personas detenidas durante protestas de 2024 en Venezuela

Defensoría del Pueblo

Defensoría pide garantizar atención médica y entrega oportuna de medicamentos