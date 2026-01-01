Equipo italiano convenció a Juan Arizala de olvidarse del Milan: acuerdo total

El mercado de fichajes europeo volvió a dejar una historia inesperada con sello colombiano. Cuando todo parecía encaminado para que Juan David Arizala se convirtiera en nuevo jugador del AC Milan, uno de los clubes más históricos del fútbol mundial, el panorama cambió de manera radical en cuestión de horas.

El joven futbolista, perteneciente a Independiente Medellín, finalmente no vestirá la camiseta del siete veces campeón de Europa, luego de que otro equipo italiano entrara con fuerza en la negociación y lograra convencerlo con un proyecto deportivo distinto.

La operación estaba prácticamente cerrada de manera verbal entre el conjunto rossonero y el club antioqueño, lo que había generado gran expectativa entre los aficionados colombianos. Sin embargo, el mercado es dinámico y competitivo, y la irrupción de un nuevo interesado terminó alterando por completo el destino del jugador.

Juan David Arizala tenía todo acordado con el Milan, pero el panorama cambió

Hasta hace pocos días, el acuerdo entre Independiente Medellín y el Milan parecía un hecho. Las partes habían avanzado en los términos de la transferencia y el futbolista veía con buenos ojos dar el salto a una de las instituciones más prestigiosas de Europa. No obstante, dentro del plan deportivo del club italiano, Arizala no estaba contemplado de inmediato para el primer equipo.

La idea del Milan era fichar al colombiano y luego cederlo en préstamo al Toulouse de Francia, con el objetivo de que sumara minutos y se adaptara al fútbol europeo antes de tener una oportunidad real en San Siro. Este detalle, que en principio parecía secundario, terminó siendo determinante en la decisión final del jugador y su entorno.

Udinese entró en la puja y convenció al colombiano con minutos asegurados

El giro definitivo llegó con el interés del Udinese, club que igualó la propuesta económica presentada por el Milan, pero fue más allá en su propuesta deportiva. Según informó el reconocido especialista en fichajes Fabrizio Romano, el equipo de Friuli le garantizó a Juan David Arizala un lugar en el primer equipo, un factor clave para un futbolista joven que busca consolidarse y crecer con continuidad.

La promesa de competir desde el inicio en la Serie A terminó pesando más que el prestigio del Milan y la posibilidad de una cesión. Para Arizala, la opción de sumar minutos de inmediato en el fútbol italiano fue determinante para aceptar la propuesta del Udinese, que logró “secuestrar” la operación cuando ya parecía definida.

De esta manera, el colombiano se prepara para un nuevo reto en Italia, con la ilusión de consolidarse en una de las ligas más exigentes de Europa. Aunque el Milan quedó en el camino, Juan David Arizala apuesta por un proyecto que le ofrece protagonismo desde el primer día.