Alfredo Morelos podría tener un sorpresivo y repentino cambio a otro club del FPC

El mercado de fichajes de fin de año podría traer movimientos importantes en el fútbol colombiano y uno de los protagonistas sería Alfredo Morelos. El delantero cordobés, actualmente en Atlético Nacional, podría abandonar el club a finales de 2025, ya que su ficha pertenece a Santos de Brasil y su contrato con el equipo verdolaga finaliza en diciembre. Si la institución paisa no hace efectiva la opción de compra, el atacante deberá regresar al fútbol brasileño o buscar un nuevo destino.

De acuerdo con información del periodista barranquillero Juan Salvador, la dirigencia de Nacional analiza la situación económica antes de tomar una decisión, pues el salario del jugador es considerado elevado para el presupuesto del club. Esta situación abriría la puerta para que otros equipos, entre ellos Junior de Barranquilla, presenten ofertas por el goleador.

Junior entra en la puja por el delantero

El conjunto tiburón ha mostrado interés en reforzar su ataque para el 2026 y Morelos sería uno de los nombres que más gustan en la directiva rojiblanca. “Atlético Nacional parece que no se va a quedar con Alfredo Morelos. Lo ve muy caro”, comentó Juan Salvador en la transmisión de Habla Deportes. “Junior está buscando ‘9’ y uno de ellos es Alfredo Morelos. Está en las posibilidades, su entorno lo está moviendo”, agregó.

El atacante, conocido por su temperamento y olfato goleador, ya ha estado en el radar de Junior en anteriores ventanas de transferencias, por lo que un eventual regreso a la Costa Caribe no sería una sorpresa.

Futuro incierto, pero con varios interesados

De no concretarse su continuidad en Nacional, Morelos podría convertirse en uno de los fichajes más sonados de la próxima Liga BetPlay. Su experiencia en Europa, su capacidad para generar peligro en el área y su carácter competitivo lo hacen un jugador atractivo para cualquier equipo que busque un goleador probado. La decisión final dependerá de las negociaciones entre Nacional, Santos y el entorno del jugador en las próximas semanas.