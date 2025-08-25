CANAL RCN
Deportes

“¿Y cuando me insultan qué?”: la furia de Alfredo Morelos tras el empate con América

Alfredo Morelos no se guardó nada tras el empate 1-1 entre Nacional y América. El delantero explotó por la amarilla recibida en su celebración y lanzó un duro reclamo.

Alfredo Morelos - Atlético Nacional
Foto: Atlético Nacional y captura de pantalla

Noticias RCN

agosto 25 de 2025
06:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Atlético Nacional y América de Cali empataron 1-1 en un vibrante clásico colombiano válido por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2025-II.

América de Cali y Atlético Nacional empataron 1-1 en el Pascual Guerrero: vea el video de los golazos
RELACIONADO

América de Cali y Atlético Nacional empataron 1-1 en el Pascual Guerrero: vea el video de los golazos

El gol del conjunto escarlata fue obra de Luis Ramos al 29', mientras que Alfredo Morelos marcó para el cuadro verdolaga al 18'. Sin embargo, más allá del resultado, la atención se la llevó el delantero antioqueño por sus declaraciones en zona mixta.

La celebración de Morelos que desató polémica

Después de marcar el tanto que abrió el marcador en el Pascual Guerrero, Alfredo Morelos miró la tribuna y celebró con intensidad, gesto que el árbitro interpretó como provocación y por lo cual le mostró tarjeta amarilla. La decisión no cayó nada bien en el atacante, quien al final del partido expresó su inconformidad.

“Nos vamos con el sinsabor porque queríamos ganar. Fue un partido muy pausado y nada, uno no puede expresarse ni decir las cosas. He hecho casi 30 goles en Atlético Nacional y he celebrado de la misma manera, ya ustedes vieron lo que pasó”, señaló el atacante, visiblemente molesto por la amonestación recibida.

“¿Han visto cuando me tiran cosas?”: el reclamo de Morelos

El delantero insistió en que su forma de festejar nunca ha tenido como intención provocar a la hinchada rival. “Es increíble esa tarjeta amarilla. Ustedes los periodistas que saben la realidad. Uno viene a dar un espectáculo y eso no gusta. Yo no provoco a nadie. Es mi celebración”, añadió.

América de Cali 1 vs. Atlético Nacional 1: reviva los mejores momentos del partido
RELACIONADO

América de Cali 1 vs. Atlético Nacional 1: reviva los mejores momentos del partido

Cuando fue consultado por supuesta provocación a los aficionados americanos, el goleador fue aún más directo: “¿Cuándo me putean qué pasa? ¿Tú has visto cuando me putean y me tiran cosas? Ahí te la dejo entonces”.

Con estas palabras, Morelos dejó claro que, más allá del empate, su inconformidad está en las decisiones arbitrales y en lo que considera un trato desigual hacia los jugadores en los clásicos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Millonarios

Presidente de Millonarios aseguró que el plantel actual es más costoso que el de Falcao y Montero

Fútbol

Conmoción en el mundo del deporte: murió un futbolista en un trágico accidente

Liga BetPlay

América de Cali y Atlético Nacional empataron 1-1 en el Pascual Guerrero: vea el video de los golazos

Otras Noticias

Artistas

Feid se convierte en el primer artista latino en poseer un color oficial en Pantone

El cantante antioqueño es tendencia al ser el primer artista latino que posee un color en el sistema de identificación.

Artistas

Falleció el bebé de reconocidos influencers: anunciaron la pérdida de su hijo con conmovedor mensaje

Influencers compartieron su dolor por la pérdida de su bebé y recibieron un masivo apoyo.

Salud mental

¿Cómo reducir el estrés y cuidar la salud emocional de los estudiantes en un regreso a clases?

Temblor en Colombia

Atención: ¡tembló fuertemente en Colombia hoy 24 de agosto de 2025! Este es el reporte

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 24 de agosto de 2025