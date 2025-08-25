“¿Y cuando me insultan qué?”: la furia de Alfredo Morelos tras el empate con América

Atlético Nacional y América de Cali empataron 1-1 en un vibrante clásico colombiano válido por la fecha 8 de la Liga BetPlay 2025-II.

El gol del conjunto escarlata fue obra de Luis Ramos al 29', mientras que Alfredo Morelos marcó para el cuadro verdolaga al 18'. Sin embargo, más allá del resultado, la atención se la llevó el delantero antioqueño por sus declaraciones en zona mixta.

La celebración de Morelos que desató polémica

Después de marcar el tanto que abrió el marcador en el Pascual Guerrero, Alfredo Morelos miró la tribuna y celebró con intensidad, gesto que el árbitro interpretó como provocación y por lo cual le mostró tarjeta amarilla. La decisión no cayó nada bien en el atacante, quien al final del partido expresó su inconformidad.

“Nos vamos con el sinsabor porque queríamos ganar. Fue un partido muy pausado y nada, uno no puede expresarse ni decir las cosas. He hecho casi 30 goles en Atlético Nacional y he celebrado de la misma manera, ya ustedes vieron lo que pasó”, señaló el atacante, visiblemente molesto por la amonestación recibida.

“¿Han visto cuando me tiran cosas?”: el reclamo de Morelos

El delantero insistió en que su forma de festejar nunca ha tenido como intención provocar a la hinchada rival. “Es increíble esa tarjeta amarilla. Ustedes los periodistas que saben la realidad. Uno viene a dar un espectáculo y eso no gusta. Yo no provoco a nadie. Es mi celebración”, añadió.

Cuando fue consultado por supuesta provocación a los aficionados americanos, el goleador fue aún más directo: “¿Cuándo me putean qué pasa? ¿Tú has visto cuando me putean y me tiran cosas? Ahí te la dejo entonces”.

Con estas palabras, Morelos dejó claro que, más allá del empate, su inconformidad está en las decisiones arbitrales y en lo que considera un trato desigual hacia los jugadores en los clásicos.