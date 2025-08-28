Alfredo Morelos volvió a hablar sobre el momento de Edwin Cardona en Atlético Nacional

El nivel de Edwin Cardona en Atlético Nacional viene siendo bastante cuestionado en los últimos días, principalmente después de lo que fue la floja actuación del volante antioqueño en la serie de octavos de final de la Copa Libertadores ante Sao Paulo de Brasil.

El equipo 'verdolaga' ya jugó varios encuentros después de esa dolorosa eliminación, pero Cardona sigue estando lejos de su mejor versión e incluso en la goleada ante Deportes Quindío por Copa BetPlay (4-0), los cuestionamientos no pararon.

Respaldo de Alfredo Morelos para Edwin Cardona

Alfredo Morelos, delantero de Nacional, se refirió a esta situación de Cardona y del equipo en general. Rechazó que cayeron algunos silbidos desde la tribuna del Atanasio Girardot durante el juego frente a Quindío y pidió a la hinchada unirse de cara al tramo final de la temporada.

"Es un momento duro para todos nosotros. Yo creo que Edwin es una calidad de jugador, de la persona ni se diga, y él siempre va a tener el apoyo de nosotros, esperemos que la gente también lo apoye porque él nos dio momentos muy felices en esta institución", comentó en diálogo con WSportsTV.

Sobre los rumores alrededor de su compañeros, comentó. "Yo sé que él siempre va a querer hacerlo bien, nadie va a querer hacer el mal para la institución, estoy seguro de eso. Siempre que esté con él, vamos a hacer lo mejor para la institución".

Alfredo Morelos y su declaración 'en contra' de Edwin Cardona tras la serie ante Sao Paulo

Luego de la eliminación de la Copa Libertadores, unas declaraciones de Alfredo Morelos quedaron sonando entre la hinchada, pues al parecer era una indirecta para Cardona, quien terminó expulsado en el partido de vuelta en el Morumbí.

