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Volvió a temblar en Colombia hoy 28 de agosto de 2026: estos han sido los movimientos telúricos

Uno de los movimientos telúricos alcanzó la magnitud de 3.8. Descubra aquí los detalles completos.

Nicolás Forero

agosto 28 de 2026
12:38 p. m.
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Este viernes 28 de agosto de 2026, con corte hasta las 12:30 de la tarde, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado al menos 11 temblores en el país.

¿Cuáles han sido los epicentros? ¿Qué magnitudes se han registrado? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Este fue el primer temblor que se sintió en Colombia hoy 28 de agosto de 2026

  • 12:36 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: 140 kilómetros.

Municipios cercanos: a 10 kilómetros de Zapatoca (Santander), a 10 de Los Santos (Santander) y a 12 de Jordán (Santander).

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¿Dónde han sido los otros temblores que se han sentido en Colombia hoy 28 de agosto de 2026?

  • 1:05 a.m.

Epicentro: Totoró, Cauca.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Totoró (Cauca), a 19 de Silvia (Cauca) y a 25 de Puracé (Cauca).

  • 1:42 a.m.

Epicentro: Lenguazaque, Cundinamarca.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: 136 kilómetros.

Municipios cercanos: a 5 kilómetros de Lenguazaque (Cundinamarca), a 7 de Cucunubá (Cundinamarca) y a 13 de Guachetá (Cundinamarca).

  • 1:59 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.4.

Profundidad: 139 kilómetros.

Municipios cercanos: a 6 kilómetros de Los Santos (Santander), a 8 de Jordán (Santander) y a 12 de Villanueva (Santander).

  • 3:00 a.m.

Epicentro: Sipí, Chocó.

Magnitud: 44 kilómetros.

Municipios cercanos: a 12 kilómetros de Sipí (Chocó), a 46 de Nóvita (Chocó) y a 50 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 3:22 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 42 kilómetros.

Municipios cercanos: a 24 kilómetros de Sipí (Chocó), a 51 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 54 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 3:24 a.m.

Epicentro: Istmina, Chocó.

Magnitud: 3.8.

Profundidad: 43 kilómetros.

Municipios cercanos: a 25 kilómetros de Sipí (Chocó), a 50 de Trujillo (Valle del Cauca) y a 53 de El Dovio (Valle del Cauca).

  • 7:07 a.m.

Epicentro: océano Pacífico.

Magnitud: 3.0.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 113 kilómetros de Mosquera (Nariño), a 136 de Olaya Herrera (Nariño) y a 140 de El Charco (Nariño).

  • 7:17 a.m.

Epicentro: Uribe, Meta.

Magnitud: 2.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 36 kilómetros de Baraya (Huila), a 39 de Tello (Huila) y a 48 de Colombia (Huila).

  • 9:47 a.m.

Epicentro: Los Santos, Santander.

Magnitud: 2.8.

Profundidad: 125 kilómetros.

Municipios cercanos: a 13 kilómetros de Los Santos (Santander), a 16 de Jordán (Santander) y a 16 de Zapatoca (Santander).

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  • 11:36 a.m.

Epicentro: Vigía del Fuerte, Antioquia.

Magnitud: 2.2.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 35 kilómetros de Medio Atrato (Chocó), a 36 de Bojayá (Chocó) y a 40 de Vigía del Fuerte (Antioquia).

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