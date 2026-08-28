Habrá cine GRATIS en esta ciudad: fecha y cómo asistir

Cine Colombia confirmó la reapertura de su Multiplex en el centro comercial La Estación de Ibagué. Tras completar con éxito las evaluaciones técnicas y de seguridad posteriores al sismo registrado el pasado 10 de agosto, la cadena de cine vuelve a abrir sus puertas en la capital del Tolima con una jornada especial dedicada a las familias.

El anuncio fue realizado por el CEO de la compañía, Munir Falah, quien destacó que las instalaciones de La Estación sufrieron afectaciones menores, lo que facilitó su pronta recuperación en comparación con otros complejos del país.

¿Cuándo es la función gratis en Cine Colombia Ibagué?

La función de reapertura se llevará a cabo este viernes 28 de agosto a las 3:00 p. m. Esta jornada inicial estará enfocada exclusivamente en recibir a familias con niños para celebrar el regreso del entretenimiento a la ciudad.

Entradas, crispetas y gaseosa gratis

Como gesto de agradecimiento a la comunidad ibaguereña, Cine Colombia confirmó que la experiencia será completamente gratuita:

Boletas sin costo: Acceso gratuito a la función programada de las 3:00 p. m.

Combo de confitería de obsequio: Los asistentes recibirán crispetas y gaseosa de forma gratuita para acompañar la película.

Situación de otros complejos Cine Colombia en el país

La sede de La Estación en Ibagué es el segundo Multiplex en reabrir sus puertas tras la emergencia volcánica y sísmica. De acuerdo con el reporte oficial de la empresa, aún permanecen cerrados temporalmente siete complejos ubicados en Cali, Pereira, Manizales y Armenia.

En estas ciudades, los equipos técnicos continúan realizando inspecciones estructurales exhaustivas antes de autorizar su reapertura al público.

Se recomienda a los habitantes de Ibagué acudir con suficiente anticipación al centro comercial La Estación para alcanzar a ingresar a las salas, ya que el aforo será limitado.