Alcaldía de Bogotá confirmó sanciones tras batalla campal entre hinchas de Santa Fe y América
La Comisión Distrital confirmó las primeras restricciones tras la pelea en el estadio El Campín de Bogotá entre hinchas de Santa Fe y América.
Ángel Ballén
12:19 p. m.
La Comisión Distrital de Seguridad, Comodidad y Convivencia para el Fútbol de Bogotá anunció este viernes 28 de agosto las medidas que se tomaron contra los hinchas de Independiente Santa Fe y América de Cali, luego de analizar los hechos violentos registrados durante el partido disputado el pasado 22 de agosto en el estadio El Campín.
Las decisiones fueron adoptadas después del proceso desarrollado diferentes barras organizadas de ambos clubes como La Guardia Albirroja Sur, Disturbio Rojo y Barón Rojo Sur.
Sanciones para las barras de América de Cali y Santa Fe
En el caso de las barras de América de Cali y de Santa Fe, tanto Barón Rojo Sur como Disturbio Rojo Sur, así como La Guardia Albirroja Sur, recibieron una restricción de 20 fechas para el ingreso de trapos e instrumentos a los estadios de Bogotá.
Según la comisión, la medida está relacionada con conductas como incitación a la violencia, participación en hechos violentos, invasión a la gramilla, agresión física en masa, violencia contra personal logístico y de seguridad y utilización de objetos peligrosos.
¿Qué sanciones recibió Santa Fe por los disturbios en El Campín?
Además de la medida específica contra La Guardia Albirroja Sur, la comisión determinó no permitir el ingreso de hinchada visitante en los partidos correspondientes a Independiente Santa Fe por lo que resta de los torneos de Dimayor.
La Comisión también resolvió restringir las tribunas lateral Norte y lateral Sur del estadio El Campín, o la lateral Norte del estadio Metropolitano de Techo, para los partidos que dispute Santa Fe durante el periodo señalado. Estas restricciones tienen aplicación inmediata, de acuerdo con el comunicado oficial.