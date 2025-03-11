CANAL RCN
Deportes

Alumbrando con linternas: así terminó el Envigado vs. DIM en la semifinal de Copa BetPlay

La programación de la primera semifinal en el Polideportivo Sur dejó un momento que no se notó en la trasmisión oficial del partido.

Envigado vs. DIM
FOTO: Captura de pantalla - @Luilondo11 en X

Noticias RCN

noviembre 03 de 2025
09:31 p. m.
Este lunes 3 de noviembre, se jugó la primera semifinal de la Copa BetPlay entre Envigado e Independiente Medellín en el estadio Polideportivo Sur, donde el cuadro 'Poderoso' terminó quedándose con la ventaja tras un solitario gol de Diego Moreno.

Aunque ganaron el partido, el marcador pudo ser mucho más largo, pues Envigado terminó con 10 jugadores y la figura fue el portero Juan Pablo Montoya. Además, no se pudo añadir el tiempo necesario, puesto que ya no había visibilidad en el terreno de juego.

En total oscuridad el partido entre Envigado y DIM

Este partido se programó a las 4:00 p.m., pero se cuestionó este horario, pues es bien sabido que en este escenario deportivo no funcionan las luminarias, razón por la cual la mayoría de juegos se juegan sobre las 2 de la tarde.

El final del juego, sobre las 6 de la tarde, terminó totalmente a oscuras. Aunque en la trasmisión oficial de Win Sports todavía parecía de día, los reporteros en el estadio manifestaron que ya no se veía nada y que los aficionados presentes comenzaron a alumbrar con las linternas de sus celulares.

Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre el momento que se vivió en el fútbol colombiano ante los videos compartidos por quienes estaban en el estadio. Los cuestionamientos crecieron al tener en cuenta que este fin de semana solo se jugaron dos partidos, por lo que había suficiente tiempo para acomodar la programación.

