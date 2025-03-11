Medellín sacó ventaja frente a Envigado y sueña con la final de la Copa BetPlay

Este lunes festivo, se jugó el partido de ida de la segunda semifinal de la Copa BetPlay, luego de lo que fue la goleada de Atlético Nacional ante América de Cali en el Atanasio Girardot. Envigado recibió a Independiente Medellín en el Polideportivo Sur, cayendo por la mínima diferencia.

El equipo 'naranja' se quedó con 10 hombres sobre el inicio de la segunda parte, por lo que el plan fue tratar de resistir el marcador que iba 0-0 y se estaba logrando, pues hasta un penal fue atajado por el portero Juan Pablo Montoya, la figura del encuentro.

Sin embargo, sobre el minuto 84 y por medio de la pelota parada, el volante Juan Diego Moreno logró ganar por arriba en el área y pudo vencer la portería rival, para darle la ventaja al DIM de cara al juego de vuelta.

¿Cuándo se juega la vuelta del DIM vs. Envigado?

Envigado deberá sellar su clasificación a la gran final en el Atanasio Girardot, donde se espera que por lo menos sostenga la ventaja ante un equipo que ya está en la segunda división para el año 2026. Son favoritos y ahora están con un gol de ventaja.

Partido de vuelta:

Fecha: lunes 10 de noviembre de 2025

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Transmisión de TV: Win+ Fútbol

Posible clásico paisa en la final de la Copa BetPlay

Luego de los partidos de ida, se estima que la gran final de la Copa BetPlay sea un clásico paisa, un duelo que no se ve en instancias definitivas desde el 27 de junio de 2004 en Liga, cuando el 'Poderoso' se quedó con la estrella.

Nacional debe visitar Cali para la vuelta ante América, pero con 3 goles de ventaja en el marcador, mientras que el DIM enfrenta a un equipo de menor envergadura como local y con un gol de ventaja. Habrá que ver si no hay sorpresas en las respectivas revanchas.