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Álvaro Montero recibió duro golpe en Boca Juniors: ¿la peor noche de su carrera?

Álvaro Montero, en el ojo de las críticas en Boca Juniors: ¿el colombiano vivió su peor noche?

Montero con Boca
Foto: X Boca Juniors

Noticias RCN

julio 27 de 2026
06:09 p. m.
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Álvaro Montero pasó de ser elogiado en su debut a recibir fuertes críticas en Argentina. Tras la derrota de Boca Juniors frente a Deportivo Riestra, el arquero colombiano quedó señalado por su actuación y hasta un reconocido streamer pidió que salga de la titular.

¿Por qué recibió Álvaro Montero críticas en Argentina?

El inicio de Álvaro Montero en Boca Juniors dio un giro inesperado en apenas dos partidos.

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Después de dejar una buena imagen en su estreno frente a O’Higgins por la Copa Sudamericana, el colombiano fue uno de los jugadores más cuestionados tras la derrota ante Deportivo Riestra en la primera fecha del Torneo Clausura argentino.

Durante el compromiso, Boca recibió tres goles y varios aficionados señalaron al arquero por su respuesta en las jugadas. La frustración también quedó reflejada en las cámaras de televisión, que captaron al entrenador Rodolfo Arruabarrena reaccionando tras el tercer tanto con una frase que rápidamente se viralizó: "Tres goles se come".

El episodio alimentó las críticas en redes sociales y puso a Montero en el centro de la conversación futbolera en Argentina.

Sin embargo, en la conferencia de prensa posterior, el técnico cambió completamente el tono. Arruabarrena asumió la responsabilidad por la derrota y descartó señalar públicamente a alguno de sus futbolistas.

"El primer responsable soy yo", afirmó, al tiempo que aseguró que mantiene intacta la confianza en su plantel pese al resultado.

¿Por qué piden que Álvaro Montero salga del arco de Boca?

Las críticas no llegaron únicamente desde la hinchada. El streamer argentino Davo Xeneize, uno de los creadores de contenido más influyentes entre los aficionados de Boca Juniors, sostuvo que el colombiano debería perder la titularidad para el próximo compromiso internacional.

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Según explicó en una transmisión, el encargado de defender el arco frente a O’Higgins debería ser Leandro Brey, arquero suplente del club.

Para Davo, Boca no puede asumir riesgos en un partido decisivo por la Copa Sudamericana y considera que Brey ha demostrado mayor regularidad cada vez que ha tenido oportunidades.

Incluso recordó que el joven guardameta ha debido asumir la responsabilidad cuando otros porteros no han respondido a las expectativas, mencionando casos recientes como Sergio Romero, Agustín Marchesín y ahora Álvaro Montero.

¿Qué sigue para Álvaro Montero con Boca Juniors?

El colombiano tendrá una oportunidad inmediata para cambiar la imagen que dejó frente a Riestra.

Boca Juniors disputará el partido de vuelta de los play-offs de la Copa Sudamericana ante O’Higgins, serie que lidera por 1-0 y cuyo ganador avanzará a los octavos de final.

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Aunque las críticas aumentaron tras su segundo encuentro, la decisión sobre quién será el arquero titular será una de las principales incógnitas en la previa del compromiso.

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