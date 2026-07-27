¡Ya hay ganador! Este fue el mejor gol del Mundial 2026: sorprendió al 'Dibu' Martínez

La FIFA reveló cuál fue el mejor gol del Mundial 2026. El premio fue para Sidny Lopes Cabral, futbolista de Cabo Verde, por el espectacular remate que le marcó a Argentina y que sorprendió al arquero Emiliano 'Dibu' Martínez.

La anotación se impuso en la votación a tantos de figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Ferran Torres.

¿Cuál fue el mejor gol del Mundial 2026?

El Mundial 2026 dejó decenas de anotaciones memorables, pero la FIFA ya eligió la que quedará registrada como la mejor del torneo.

La jugada ocurrió en el minuto 103 de la prórroga. Luego de que Lisandro Martínez adelantara nuevamente a la Albiceleste, Lopes Cabral recibió el balón sobre el costado izquierdo del área, dejó atrás a Alexis Mac Allister con un recorte y sacó un potente derechazo que terminó en el ángulo, sin opciones para Emiliano 'Dibu' Martínez.

Aunque Argentina terminó avanzando y Cabo Verde quedó eliminado, la calidad técnica de la anotación fue suficiente para quedarse con el reconocimiento de la FIFA.

¿Qué dijo Sidny Lopes Cabral tras ganar el premio?

Después de conocerse la elección, el atacante recordó el momento exacto en el que decidió rematar al arco.

En cuanto superé a mi rival, vi un hueco y pensé: 'Vamos a intentarlo'. Tengo buen golpeo con las dos piernas. Vi el espacio y apunté a la escuadra. Cuando levanté la vista y vi que el balón iba hacia la escuadra, pensé: '¿Qué acabo de hacer?'. No me lo podía creer, expresó en declaraciones difundidas por la FIFA.

El futbolista también relató cómo vivió la celebración junto a sus compañeros.

Miré a mis compañeros y todos estaban gritando, con las manos en la cabeza. Entonces me di cuenta de que acababa de marcar un gol espectacular en un Mundial. Todo el mundo sueña con hacer un gol en un torneo así, pero hacerlo de esa manera fue increíble, afirmó.

Además, reveló que uno de los mensajes que más lo emocionó fue el del brasileño Marcelo, uno de sus ídolos.

Según contó, el exlateral del Real Madrid le escribió para felicitarlo y le confesó que había votado por su anotación como la mejor del campeonato, un gesto que calificó como inolvidable.

¿Quiénes completaron el podio de los mejores goles del Mundial 2026?

El segundo lugar de la votación fue para Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, gracias a su anotación frente a República Democrática del Congo.

El tercer puesto quedó en manos de Wilson Isidor, de Haití, por el gol que convirtió ante Marruecos durante la fase de grupos.

Con esta elección, la FIFA destacó una de las jugadas más recordadas del Mundial 2026, un torneo que dejó goles espectaculares y en el que un futbolista de Cabo Verde terminó superando a varias de las mayores estrellas del fútbol mundial.