Golazo de Carlos Andrés Gómez sigue dando de qué hablar: ¿debió tener minutos en el Mundial?

Carlos Andrés 'Tinito' Gómez volvió a ser protagonista con Vasco da Gama. El extremo colombiano marcó un golazo en el empate ante Mirassol por el Brasileirao, semanas después de no tener minutos con la Selección Colombia durante el Mundial 2026.

Su anotación permitió que el conjunto brasileño rescatara un punto y volvió a abrir el debate sobre el talento que tuvo poca participación con la Tricolor.

¿Cómo fue el golazo de Carlos Andrés Gómez con Vasco da Gama?

Carlos Andrés Gómez respondió en la cancha. Luego de un Mundial 2026 en el que no contó con oportunidades bajo la dirección de Néstor Lorenzo, el colombiano regresó a Vasco da Gama con una actuación que rápidamente dio de qué hablar en Brasil.

El atacante fue inicialista en el compromiso frente a Mirassol por la fecha 20 del Brasileirao y apareció cuando su equipo más lo necesitaba.

Al minuto 80 recibió el balón fuera del área, condujo hacia el centro y, con su pierna menos hábil, sacó un potente remate que terminó en el ángulo, dejando sin opciones al arquero rival.

La anotación significó el empate definitivo del encuentro y evitó una derrota que habría complicado aún más a Vasco da Gama en la lucha por salir de la parte baja de la clasificación.

Aunque el conjunto carioca sigue en el puesto 17 con 21 puntos, el gol del colombiano fue uno de los momentos más destacados de la jornada.

¿Por qué vuelve a hablarse de Carlos Andrés Gómez en la Selección Colombia?

La actuación del extremo también reavivó las conversaciones entre los aficionados sobre su papel en la Selección Colombia.

Durante el Mundial 2026, Carlos Andrés Gómez integró la convocatoria de Néstor Lorenzo, pero no tuvo la continuidad que muchos esperaban, pese a que era visto como una alternativa para aportar velocidad y desequilibrio en ataque.

Ahora, con este nuevo gol en el fútbol brasileño, el colombiano demuestra que atraviesa un buen momento y sigue respondiendo cada vez que tiene minutos con su club.

Su presente también representa una buena noticia pensando en las próximas convocatorias de la Tricolor, donde buscará ganarse un espacio con actuaciones como la que protagonizó frente a Mirassol.

¿Qué sigue para Vasco da Gama?

Tras el empate en el Brasileirao, Vasco da Gama cambiará rápidamente de competencia para enfocarse en la Copa Sudamericana.

El equipo brasileño buscará sellar su clasificación a los octavos de final cuando reciba a Independiente Medellín, después del empate 2-2 registrado en el partido de ida disputado en el estadio Atanasio Girardot.

El compromiso de vuelta se jugará el miércoles 29 de julio y el ganador de la serie enfrentará a Olimpia de Paraguay en la siguiente ronda.