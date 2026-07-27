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Colombia

Viviane Morales pide al CESU frenar nombramiento en la Universidad Nacional hasta posesión del nuevo Gobierno

La petición de la ministra de Educación designadada se da a pocos días de la posesión presidencial prevista para el próximo 7 de agosto.

Viviane Morales exfiscal y exembajadora de Colombia en Francia
Foto: @MoralesViviane (Twitter)

Noticias RCN

julio 27 de 2026
06:02 p. m.
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La ministra de Educación designada por el presidente electo Abelardo de la Espriella, Viviane Morales, solicitó al Consejo Nacional de Educación Superior (CESU) abstenerse de realizar la designación de su representante ante el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional de Colombia.

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La petición se da a pocos días de la posesión presidencial prevista para el próximo 7 de agosto, y busca que la decisión se adopte con la participación de los nuevos delegados del Gobierno entrante.

Argumento de legitimidad y prudencia

En la comunicación, Morales advirtió que proceder con la designación en medio del relevo institucional sería “inconveniente” y privaría al nuevo Gobierno de ejercer sus competencias en materia de educación superior.

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Señaló además que el CESU debe esperar a que se esclarezcan las irregularidades detectadas en la conformación de la terna y a que los representantes del Ejecutivo asuman sus funciones.

Respeto a la transición democrática

La ministra designada subrayó que las instituciones públicas se fortalecen cuando sus actuaciones son no solo legales, sino también respetuosas de la legitimidad democrática.

En ese sentido, insistió en que la transición gubernamental exige mayor responsabilidad institucional y pidió que la decisión quede en manos del nuevo equipo de gobierno.

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