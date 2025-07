Álvaro Montero reveló el impacto de las críticas de Gustavo Serpa en Millonarios: video

Las palabras tienen poder, especialmente cuando provienen de la cima. Álvaro Montero, exarquero de Millonarios, rompió el silencio sobre el impacto que tuvo en el camerino la controversial declaración de Gustavo Serpa, presidente del club.

Serpa, en un intento por desmarcarse de la responsabilidad por la falta de títulos, afirmó públicamente que no era su culpa que los jugadores no hicieran los goles definitivos y no estuvieran en su mejor momento.

Usted cree que yo soy el responsable de que Falcao no la metiera en tres oportunidades que tuvo (en Pasto) o nosotros somos responsables de armar una nómina que quede primero en la reclasificación. De eso sí somos responsables, de ser competitivos.

Sus declaraciones, que buscaron liberar de responsabilidad a la directiva terminaron por señalar directamente a los futbolistas, generando una onda de malestar que Montero reveló ya estando en Vélez Sarsfield.

Las declaraciones de Gustavo Serpa, lejos de aliviar, generaron una carga adicional sobre los hombros de un plantel que ya lidiaba con la frustración de no alcanzar los objetivos deseados.

¿Cómo afectaron las palabras de Gustavo Serpa a Millonarios?

Las palabras de Gustavo Serpa, al liberar públicamente a la directiva de la responsabilidad por la falta de goles y el bajo rendimiento de los jugadores, impactaron directamente la dinámica y el ánimo de Millonarios.

Montero reveló el impacto de estas declaraciones al señalar que crearon una atmósfera de presión y señalamiento sobre el rendimiento individual y colectivo de los futbolistas.

Álvaro Montero habló sobre las declaraciones de Gustavo Serpa

Decir que no nos tocó es fingir. Una situación que no compartimos. El jugador no entra a la cancha a equivocarse. Ahí nos blindamos y empezamos a crecer

Esta declaración tan directa y crítica del presidente de Millonarios hacia sus propios jugadores, como la de Gustavo Serpa, acarreó varias consecuencias negativas.

En primer lugar, generó malestar entre los jugadores, especialmente en Radamel Falcao, Leonardo Castro, Juan Pablo Vargas y Álvaro Montero.

Igualmente, al no asumir su parte de responsabilidad y exponer públicamente a sus jugadores generó desconfianza y aumentó la presión sobre los jugadores creando un ambiente hostil que, lejos de impulsar mejores resultados, cayeron derrotados y vieron salir campeones a sus máximos rivales, Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.