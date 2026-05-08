América de Cali se pronuncia tras la suspensión a Yhormar Hurtado y Acolfutpro denuncia vulneraciones

América de Cali anunció que Yhormar Hurtado no hará parte del partido frente a Once Caldas de este miércoles, luego de acatar la medida provisional de suspensión por siete días impuesta por el Comité Disciplinario de la Dimayor. El club informó que, en reemplazo del defensor, fue convocado Marcos Mina.

A través de un comunicado oficial, el equipo escarlata señaló que "respeta la institucionalidad del fútbol colombiano y las decisiones de los órganos disciplinarios", aunque reiteró su convicción de haber actuado conforme a la reglamentación vigente durante el proceso de inscripción y habilitación del jugador.

La suspensión provisional fue adoptada después de las denuncias presentadas por Boyacá Chicó e Internacional de Bogotá, que cuestionan la habilitación de Hurtado para disputar las primeras fechas de la Liga BetPlay II 2026. El proceso disciplinario se originó por una presunta alineación irregular del futbolista, aunque la Dimayor todavía no ha emitido una decisión de fondo sobre el caso.

¿Qué dijo América de Cali sobre la suspensión de Yhormar Hurtado?

En su pronunciamiento, América aseguró que todas las actuaciones relacionadas con la contratación e inscripción del jugador fueron realizadas con base en análisis jurídicos y deportivos y siguiendo los procedimientos establecidos por las autoridades competentes.

El club sostuvo que presentará sus argumentos únicamente ante las instancias disciplinarias correspondientes y manifestó que colaborará con el desarrollo del proceso. Asimismo, enfatizó que la controversia deberá resolverse con base en los hechos, las pruebas y la reglamentación aplicable, sin anticipar conclusiones sobre la investigación.

Acolfutpro asegura que la sanción contradice el reglamento de la FIFA

La respuesta más contundente llegó desde la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), que rechazó la Resolución 071 al considerar que "vulnera el derecho fundamental al trabajo" de Yhormar Hurtado.

El sindicato argumentó que el artículo 5, numeral 4, del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA establece que un futbolista no puede disputar partidos oficiales con más de dos clubes en una misma temporada dentro de la misma competición de liga o copa.

Según la agremiación, Hurtado actuó con Deportes Tolima y América de Cali en Colombia, pero también jugó para Always Ready en Bolivia, torneo que pertenece a una competición diferente, por lo que considera que no existe infracción al reglamento internacional.

Además, la organización sostuvo que la resolución no demuestra de qué manera la participación del jugador en el campeonato boliviano afectaría la integridad deportiva de la Liga BetPlay.

También cuestionó que la medida ignore lo señalado por la Sentencia T-464 de 2022 de la Corte Constitucional, en la que se exhortó a la Federación Colombiana de Fútbol y a la Dimayor a garantizar la protección de los derechos fundamentales de los futbolistas cuando adopten decisiones disciplinarias.

ACOLFUTPRO concluyó solicitando la revocatoria inmediata de la suspensión provisional y pidió a las autoridades deportivas aplicar el reglamento de la FIFA y la jurisprudencia constitucional mientras se resuelve de manera definitiva el proceso disciplinario contra Yhormar Hurtado.