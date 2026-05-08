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Nominado para ser embajador de EE. UU. en Colombia le dejó un mensaje al gobierno entrante

El presidente Donald Trump nominó a Nathaniel Morris para que sea el nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia.

Noticias RCN

agosto 05 de 2026
02:47 p. m.
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Nathaniel Morris, nominado por el presidente Donald Trump como el próximo embajador de Estados Unidos en Colombia, planteó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado una disyuntiva clara para el gobierno colombiano: elegir entre mantener relaciones comerciales con Washington o con Beijing.

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Durante su comparecencia ante los congresistas, Morris indicó las que serían sus prioridades en caso de ser ratificado en el cargo: “Fortalecer nuestra cooperación en contra de narcotraficantes, organizaciones criminales transnacionales, apoyar los esfuerzos de Colombia para mejorar la seguridad de los ciudadanos y asegurar que las redes criminales violentas no amenacen la estabilidad de la región”.

¿Se deben mantener los vínculos comerciales con China?

También fue enfático cuando se refirió al memorando de entendimiento sobre la Franja y la Ruta firmado por el presidente saliente Gustavo Petro con China.

“Yo pienso que el gobierno colombiano necesita tomar la decisión de Estados Unidos o China. No creo que sea productivo tener ambos países invirtiendo y me siento muy esperanzado por el nuevo presidente (Abelardo de la Espriella) y su compromiso de sacar a Colombia de ese memorando de entendimiento”, declaró.

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Los senadores interrogaron al nominado sobre diversos aspectos de la relación bilateral, incluyendo el balance de la administración del gobierno Petro, la situación de seguridad en Colombia y las relaciones comerciales con potencias extranjeras.

Partiendo de su experiencia en el sector privado, Morris aseguró que trabajará en abrir oportunidades de inversión en Colombia. Por eso, manifestó que existen caminos extraordinarios para expandir la economía nacional con base en el fortalecimiento de los lazos comerciales con Estados Unidos.

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