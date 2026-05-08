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Johan Mojica estalló tras polémica por supuesto comentario en sus redes sociales: "Fue un perfil falso"

El lateral de la Selección Colombia se pronunció a través de sus redes sociales tras varios días de polémica por un supuesto comentario suyo hacia un seguidor.

Johan Mojica comentario en Instagram
FOTO: Johan Mojica - IG

Ángel Ballén

agosto 05 de 2026
03:09 p. m.
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Johan Mojica reapareció en redes sociales tras la reciente polémica que protagonizó por un supuesto comentario en su cuenta de Instagram. El lateral de la Selección Colombia señaló que él no es quien escribió dicho mensaje y aseguró que en su carrera no ha actuado de esta forma.

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La controversia surgió cuando Mojica subió varias fotos de sus vacaciones tras la Copa del Mundo y antes de regresar a la actividad con Mallorca en España. En los comentarios, una persona lo criticó, asegurando que tendría que "aprender a centrar".

Ante esto, se viralizó en otras plataformas digitales la supuesta respuesta de Mojica, en donde habría escrito que no sabe centrar, pero "sí hacer plata". La captura de pantalla tiene el supuesto usuario de Mojica en Instagram, lo que generó todo tipo de críticas, incluso desde la prensa.

¿Qué dijo Johan Mojica?

A través de un extenso video, Mojica señaló que esa supuesta respuesta en los comentarios fue por parte de una cuenta falsa que usó su nombre y una foto de él de perfil. "Yo nunca he tenido esa foto de perfil en mis redes sociales", comentó.

"Quería aclarar esta situación a todas las personas que de pronto están confundidas con esa información que ha salido y las personas que me conocen de cerca saben que sería incapaz de hacer algo así", añadiendo también un pulla al sector de la prensa que dio difusión al supuesto comentario.

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