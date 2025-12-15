América de Cali anunció las primeras salidas de jugadores para el 2026

América de Cali comenzó de manera oficial la reconstrucción de su proyecto deportivo de cara a la temporada 2026, luego de cerrar un 2025 sin títulos y con objetivos que quedaron lejos de lo esperado por la dirigencia y la hinchada. Tras un año marcado por la irregularidad y la falta de resultados en los momentos decisivos, el club escarlata tomó decisiones estructurales y anunció las primeras salidas del plantel profesional.

El conjunto vallecaucano, dirigido actualmente por David González, entiende que el nuevo ciclo debe partir de una renovación responsable, enfocada en fortalecer la competitividad y devolver al equipo a los primeros planos del fútbol colombiano. En ese contexto, la directiva confirmó que dos jugadores no continuarán en la institución en 2026, dando inicio al proceso de ajustes en la nómina.

América empieza a mover fichas tras un 2025 sin títulos

La temporada 2025 dejó sensaciones encontradas en América de Cali. Aunque el equipo mostró pasajes de buen juego, nunca logró sostener un rendimiento constante ni consolidarse en instancias definitivas. La ausencia de títulos terminó acelerando decisiones que ya se venían evaluando internamente, con el objetivo de darle un nuevo aire al plantel.

La dirigencia fue clara en su mensaje: el América que se proyecta para 2026 necesita ajustes puntuales, jerarquía en zonas clave y una identidad más sólida. Por ello, las primeras salidas no tardaron en confirmarse, marcando el inicio de un mercado de movimientos que será clave para el futuro inmediato del club.

Graterol y Navarro, las primeras salidas confirmadas

Uno de los anuncios más significativos fue la salida del arquero venezolano Joel Graterol, quien finalizó su etapa en el club tras disputar 126 partidos oficiales y ser pieza clave en la obtención de un título. A través de sus redes sociales, América despidió al guardameta con un mensaje de reconocimiento:

“Joel Graterol se despide de América tras 126 partidos y un título en el que fue protagonista. Gracias por cada atajada y por tu compromiso defendiendo estos colores. ¡Éxitos, campeón!”.

De igual manera, el club confirmó la salida del mediocampista Sebastián Navarro, quien no continuará en el proyecto deportivo para el próximo año. Sobre su desvinculación, la institución expresó:

“El volante Sebastián Navarro finalizó su etapa con nuestra institución. Agradecemos su entrega y le deseamos éxitos en sus próximos retos profesionales”.

Con estas decisiones, América de Cali da el primer paso hacia la conformación de su plantel para 2026. Se espera que en las próximas semanas se conozcan más movimientos, tanto salidas como incorporaciones, en un proceso que será determinante para recuperar protagonismo y volver a pelear por títulos en el fútbol colombiano.