Deportivo Cali se le adelantó al América de Cali: refuerzo llegaría desde el fútbol de Brasil

En Deportivo Cali, de la mano de sus nuevos propietarios, buscan armar una nómina competitiva para el año 2026 y comenzaron con algunos nombres de experiencia. Luego de confirmar el regreso de Juan Ignacio Dinenno, ahora tienen listo a otro 'viejo conocido' de la casa.

Se trata de Daniel Giraldo, volante que debutó como profesional vistiendo la camiseta del cuadro 'azucarero' como un lateral derecho, pero con el paso de los años se destacó como un volante mixto, brillando en varios clubes del fútbol colombiano.

Su presente está en el fútbol de Brasil, pues tiene contrato con Juventude, pero ante el descenso de este club a la segunda división, Giraldo tiene vía libre para salir anticipadamente y de acuerdo a lo reportado por Pipe Sierra, está a mínimos detalles de acordar su regreso al equipo donde se formó.

América de Cali y el interés por Daniel Giraldo

Desde hace varias semanas, se reportó que en América de Cali se fijaron en Daniel Giraldo, conociendo que Juventude tenía disposición para dejarlo ir, pensando en reducir costos salariales. Sin embargo, el equipo no tuvo prioridad en su contratación y al final sus rivales de patio se adelantaron.

Giraldo, de 33 años, salió campeón del fútbol colombiano vistiendo la camiseta de Millonarios en 2023. Además, con el Deportivo Cali también tiene un título, consiguiendo la Superliga de 2014.