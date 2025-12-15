A un día de que inicien las novenas, este es el número de quemados con pólvora en Bogotá

Bogotá dará inicio a las novenas de aguinaldo con un balance negativo en materia de quemados. De acuerdo con datos de la Secretaría Distrital de Salud, en lo que va de diciembre, 47 personas resultaron lesionadas por la manipulación de pólvora.

De ellos, según un informe publicado el domingo 14 de diciembre, 11 son menores de edad y otros 36 son mayores de 18 años. Pero eso no es todo, la cartera Distrital de Salud encontró que:

RELACIONADO Bogotá reportó cerca de 167 casos de animales afectados por el uso de pólvora en la noche de velas

“Entre los heridos por uso de fuegos pirotécnicos, según datos de la Secretaría Distrital de Salud (SDS), hay 14 personas que resultaron lesionadas cuando se encontraban consumiendo bebidas embriagantes y las afectaciones se han dado principalmente en las manos (28) y en la cara (14)”.

Secretaría de Salud advierte sobre las secuelas psicológicas de un accidente con pólvora:

Las secuelas de un accidente con pólvora pueden ser psicológicas y afectar a varias personas, sobre todo en casos en los que menores de edad resultaron heridos.

En palabras de la Secretaría, “un menor herido afecta a toda una familia. Cuidadores reportan ansiedad o culpa después del incidente”, Secretaría Distrital de Salud.

RELACIONADO Reporte de quemados durante el puente festivo de velitas enciende una alarma en el país

Por eso, el llamado de la Administración Distrital es “a todas las familias bogotanas para que eviten el uso de pólvora, ya que su manipulación es una de las principales causas de quemaduras, amputaciones, intoxicaciones y daños en la audición, especialmente en niños, niñas y adolescentes”.

Así como también los animales en la ciudad y sus alrededores pueden sufrir consecuencias irreparables. Según el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), en las fiestas de fin de año 2024 – 2025, 170 animales resultaron afectados por el uso indiscriminado de pólvora y elementos pirotécnicos: ocho silvestres y 162 domésticos.