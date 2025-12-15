CANAL RCN
Economía

No hubo acuerdo en la negociación del salario mínimo: ¿qué pasará ahora?

La concertación se rompió por posiciones irreconciliables entre empresarios y centrales obreras, que no lograron acercar cifras.

La cifra en pesos del aumento de salario mínimo que está en juego entre los gremios y las centrales
Foto: Freepik

Noticias RCN

diciembre 15 de 2025
05:15 p. m.
La mesa de concertación del salario mínimo no logró un acuerdo este lunes 15 de diciembre. Tras el vencimiento del primer plazo sin consenso, el proceso ahora entra en una etapa más determinante.

¿Qué viene ahora en la negociación del salario mínimo?

La negociación del salario mínimo para 2026 terminó sin consenso. Tras la última jornada de diálogo, las partes confirmaron que no se alcanzó un acuerdo en la mesa de concertación y que no habrá prórroga ni sesiones adicionales.

Fue Antonio Sanguino, Ministro del Trabajo, quien confirmó el fracaso de la mesa de concertación:

Desafortunadamente tenemos que informarle al país que en la sesión del día de hoy no hemos podido llegar a un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo. Los sectores de los trabajadores insistieron en que el incremento fuera de dos dígitos para abrir la discusión sobre el porcentaje exacto, pero los empresarios mantuvieron su propuesta de un aumento del 7,21 %

Ahora, con la ley 278 de 1996 estableciendo el 15 de diciembre como el plazo para un acuerdo, las partes tienen 48 horas para presentar salvedades y justificaciones.

Tanto empresarios como sindicatos deberán entregar por escrito sus observaciones al Ministerio del Trabajo, lo que deja abierta la puerta a una posible intervención del Ejecutivo para definir el incremento del salario mínimo de manera unilateral.

Recordemos que, la falta de acuerdo se dio luego de semanas de discusión en las que empresarios y trabajadores mantuvieron posturas opuestas sobre el porcentaje de aumento, sin lograr un punto intermedio que permitiera una concertación.

¿Por qué no hubo acuerdo en la negociación del salario mínimo?

Las posiciones se mantuvieron distantes. Las centrales obreras tenían su exigencia de un incremento de dos dígitos como condición para cualquier acuerdo. Así lo decía John Jairo Caicedo, presidente de la CTC:

Nosotros hemos sido muy claros. Por supuesto que estamos dispuestos a un posible acuerdo, siempre y cuando la propuesta se mantenga en dos dígitos, de parte de los empleadores.

Desde el sector empresarial, la postura era contraria a un aumento de ese nivel. María Elena Ospina, presidenta de ACOPI, defendía la propuesta de los gremios y advertía que una concertación no podía darse bajo presión:

Una concertación no puede ser bajo presión. Nosotros tenemos que ser muy responsables tanto con el país. La primera cifra que dimos, estamos por encima de la inflación en casi dos puntos. Nos volveremos a reunir los gremios y miraremos posibilidades.

Ospina insistía en que un incremento de dos dígitos tendría impactos indirectos sobre millones de personas que no devengan el salario mínimo.

Entre 10 y 11 millones de personas que ganan menos de un salario mínimo no recibirían el incremento, pero sí le van a aumentar los costos y los precios en arriendo, en la canasta familiar, en absolutamente todo lo que tenga que ver con costos y precios.

Las centrales obreras respondieron a estos señalamientos con cifras del DANE sobre el crecimiento del comercio, sector en el que, según Caicedo, se concentra cerca del 80 % de quienes hoy reciben un salario mínimo en Colombia.

En este escenario de estancamiento, los empresarios expresaron su preocupación por la posibilidad de que el ajuste termine definiéndose por fuera de la mesa.

Ese es el temor de todos en este momento, porque es un año electoral donde se puede utilizar el tema de la negociación del salario mínimo para un tema populista. Y nosotros sí, como empresarios, jamás, jamás le jugaremos a eso.

Finalmente, el temor del sector empresarial a que el salario mínimo fuera fijado por decreto se podría terminar materializando ante la imposibilidad de lograr el consenso.

