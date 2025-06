Atención: América de Cali tomó una decisión de ÚLTIMA HORA con Juan Fernando Quintero

América de Cali, desde las 8:15 de la noche, terminará su participación en la Liga BetPlay I 2025 enfrentando al Independiente Medellín, en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

Juan Fernando Quintero, el talentoso volante creativo, se encontraba concentrado, pero sobre las 5:38 de la tarde de este 19 de junio, América de Cali tomó una decisión de último momento. ¿Cuál fue?

América de Cali desconvocó a Juan Fernando Quintero para el partido vs. Independiente Medellín

La escuadra 'escarlata' no se encuentra viviendo un momento fácil debido a que, a unas horas del partido vs. Independiente Medellín, Jorge 'Polilla' Da Silva confirmó que tomó la decisión de no seguir como el director técnico de la institución durante el próximo semestre.

Además, se filtró una presunta estafa al América de Cali y a Juan Fernando Quintero, pero Tulio Gómez, el máximo accionista del equipo, desmintió esa información del periodista Felipe Sierra.

Sin embargo, en medio de esa coyuntura, el club, a través de un comunicado de prensa, informó que Juan Fernando Quintero tuvo que ser desconvocado por un problema médico.

"Juan Fernando Quintero se retiró de la convocatoria como medida preventiva, teniendo en cuenta su reciente lesión de rodilla, para completar su proceso de fortalecimiento porque aún no se encuentra al 100% de sus capacidades físicas", informó América de Cali en el comunicado.

¿Qué otros jugadores están lesionados en América de Cali para el partido vs. Independiente Medellín?

En el comunicado que publicó América de Cali en sus redes sociales se conoció que además de Juan Fernando Quintero, los jugadores Yerson Candelo y Marcos Mina también se encuentran lesionados.

A Yerson, según informó el cuerpo médico, se le realizó una artroscopia en una de sus rodillas por una lesión meniscal.

Mientras tanto, Marcos Mina tuvo una contractura muscular en el muslo izquierdo y no alcanzó a llegar al partido de la última fecha de los cuadrangulares.