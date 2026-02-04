Lo último: la FCF confirmó hospitalización de James Rodríguez

La selección Colombia encendió las alarmas este jueves 2 de abril tras confirmarse una noticia inesperada sobre su capitán. James Rodríguez fue hospitalizado en Estados Unidos en las últimas 72 horas debido a un cuadro de deshidratación severa, situación que generó preocupación tanto en el entorno de la Tricolor como entre los aficionados.

La información fue oficializada por la Federación Colombiana de Fútbol a través de un comunicado, en el que detalló que todo ocurrió tras el compromiso amistoso del pasado domingo frente a Francia, duelo que terminó con derrota 2-1 para el combinado nacional.

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Parte médico oficial y evolución del capitán

Según explicó la Federación, el mediocampista presentó complicaciones médicas al día siguiente del partido, lo que obligó a su traslado a un centro clínico en el estado de Minnesota, donde permaneció bajo observación especializada.

“La Federación Colombiana de Fútbol, a través de su cuerpo médico y la Dirección de Selecciones, se permite informar a la opinión pública y medios de comunicación, sobre el estado de salud del capitán de la Selección Colombia: James Rodríguez.

Se ha confirmado, tras establecer comunicación con un centro clínico en el Estado de Minnesota, que el mediocampista ha estado bajo observación profesional debido a una afección médica de origen no deportivo. El jugador, al día siguiente del partido frente a Francia, presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas para un monitoreo clínico preventivo y de recuperación.

Es importante precisar que esta situación no guarda relación con lesiones musculoesqueléticas ni está vinculada al desarrollo de sus actividades futbolísticas.

Afortunadamente, el reporte médico actual indica una evolución favorable y una mejoría constante.

El cuerpo médico de la Selección Colombia mantiene una comunicación permanente y coordinada con el Minnesota United FC para realizar el seguimiento detallado de su evolución”.

El informe también dejó claro que la situación no está relacionada con ninguna lesión física producto de la competencia, sino que se trató de un problema médico aislado que fue atendido de manera preventiva.

Tranquilidad en la Tricolor y seguimiento constante

Más allá del susto inicial, el mensaje entregado por la Federación llevó tranquilidad al entorno del equipo nacional. La evolución de James ha sido positiva y se encuentra en proceso de recuperación, bajo estricta supervisión médica.

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Además, se confirmó que existe una comunicación constante entre el cuerpo médico de la selección y el Minnesota United FC, club al que pertenece actualmente el jugador, con el objetivo de hacer un seguimiento detallado de su estado de salud.

Por ahora, la prioridad será su recuperación total antes de retomar cualquier tipo de actividad competitiva, en un momento clave de la preparación de la selección Colombia de cara a los retos internacionales que se aproximan.