América venció al DIM y le pisa los talones a Nacional y Junior: tabla de posiciones del Grupo A

América venció 2-1 al DIM en el Pascual Guerrero y quedó a un punto de Nacional y Junior en el Grupo A. Reviva los goles, la expulsión y cómo quedó la tabla tras la fecha 3 de cuadrangulares.

América de Cali venció al DIM
Foto: América de Cali

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
08:29 p. m.
La tercera fecha de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2025-II cerró con un partido vibrante en el estadio Pascual Guerrero.

América de Cali recibió a Independiente Medellín en un duelo decisivo para mantenerse con vida en el Grupo A, y lo resolvió con carácter, eficacia y el empuje de su hinchada.

Con este resultado, los rojos del Valle se acercan peligrosamente a Atlético Nacional y Junior, que lideran la zona.

América sufrió, reaccionó y lo ganó en casa

El compromiso tuvo ritmo desde los primeros minutos. América salió decidido a imponer condiciones y lo logró rápidamente.

Al minuto 19, Tilman Palacios abrió el marcador con un golazo que desató la fiesta en las tribunas. El equipo de casa manejó el desarrollo del primer tiempo y se fue al descanso con la ventaja y mejores sensaciones futbolísticas.

Sin embargo, en la segunda mitad el DIM ajustó su planteamiento y encontró espacios. Al minuto 65', Brayan León logró el 1-1 tras una jugada colectiva que sorprendió a la defensa americana.

A partir de ahí, el juego tomó un tono más físico y disputado, complicado aún más por la expulsión de Kevin Mantilla, quien vio la tarjeta roja al minuto 81' tras recibir su segunda amonestación.

Pero América reaccionó de inmediato. Con un jugador menos, sacó carácter y al minuto 85 apareció Adrián Ramos, referente y capitán, para marcar el 2-1 definitivo y darle vida al equipo en la lucha por la clasificación.

Tabla de posiciones del Grupo A tras la fecha 3

Con este triunfo, América de Cali llegó a 4 puntos y quedó a solo una unidad de Nacional y Junior, que lideran el grupo.

  1. Junior: 5 puntos (+1)
  2. Atlético Nacional: 5 puntos (+1)
  3. América de Cali: 4 puntos (0)
  4. Independiente Medellín: 1 punto (-2)

El grupo está totalmente abierto y la próxima fecha será determinante para definir qué equipos siguen firmes rumbo a la gran final de la Liga BetPlay.

