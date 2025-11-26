Figura y capitán del América de Cali fue asaltado tras retirar dinero del banco

Luis Paz, uno de los capitanes y referentes del América de Cali, vivió un difícil episodio de inseguridad este martes 25 de noviembre en el sur de la capital vallecaucana. El mediocampista escarlata denunció que fue víctima de un asalto minutos después de retirar dinero de una entidad bancaria, en un hecho que mantiene en alerta tanto al club como a la comunidad caleña, preocupada por el aumento de este tipo de incidentes.

De acuerdo con su relato entregado a Telepacífico, Paz se movilizaba en su vehículo particular cuando fue sorprendido por varios sujetos que seguían su ruta desde que abandonó el banco. El jugador, de amplia trayectoria y apreciado dentro de la institución roja, describió momentos de tensión y vulnerabilidad que terminaron con el robo de sus pertenencias y documentos personales.

El asalto en plena vía del sur de Cali

El futbolista explicó que el ataque ocurrió mientras transitaba por la Avenida Cañasgordas, a la altura de un semáforo. Allí, tres individuos que se movilizaban en motocicletas lo interceptaron de manera repentina. Según su testimonio, dos de los hombres descendieron del vehículo, rompieron el vidrio del lado del conductor y lo intimidaron con un arma, obligándolo a entregar todo lo que llevaba consigo dentro del automóvil.

“Dos de ellos descendieron, rompieron el vidrio del conductor y, amenazándome con un arma, me despojaron de todo lo que tenía en el vehículo, incluyendo mis documentos personales”, relató Paz, destacando que, pese al impacto del hecho, se encuentra físicamente bien. Sin embargo, no ocultó la preocupación que le genera la creciente inseguridad que golpea diariamente a miles de ciudadanos.

Investigación avanza y ya habría sospechosos identificados

Tras conocerse la denuncia, la Policía Metropolitana de Cali inició de inmediato las investigaciones correspondientes. De acuerdo con información preliminar, las autoridades ya tendrían identificados a los responsables del asalto gracias a cámaras de seguridad y al seguimiento realizado en la zona. Se espera que en las próximas horas se conozcan avances concretos que permitan recuperar parte de lo hurtado y, sobre todo, llevar a los delincuentes ante la justicia.

El América de Cali aún no ha emitido un comunicado oficial, pero fuentes cercanas al club señalan que existe preocupación por la seguridad de sus futbolistas. Mientras tanto, Paz agradeció el apoyo recibido y reiteró la importancia de reforzar las medidas de protección en la ciudad para evitar que hechos como este se repitan.