Adrián Ramos tiene el objetivo claro: “Vine al América de Cali a ganar la Copa Libertadores”

Para todos los aficionados del América de Cali, Adrián Ramos se ha convertido en uno de los jugadores referentes de la actual plantilla del equipo escarlata, teniendo en cuenta las diferentes muestras de cariño del delantero hacia la institución caleña, dejando claro que es un amor que nunca pudo olvidar a lo largo de su trayectoria deportiva.

Previo al compromiso por la segunda fecha de los cuadrangulares finales contra Millonarios, Adrián Ramos atendió al diario AS y dejó ver su alegría por estar en el equipo de sus amores, dejando claro que América de Cali fue el club que le abrió las puertas para poder practicar el fútbol de manera profesional.

“Como deportista fue la oportunidad de llegar al club desde mis inicios y poder debutar como profesional, ese cariño y apoyo que el hincha siempre me ha transmitido. Como persona, tantas situaciones que he vivido me han hecho madurar, entender mejor la vida de acuerdo a las personas que están a mi alrededor, esto hace que vea la vida con otra perspectiva y de eso vivo agradecido”, aseguró el delantero del América de Cali.

Adrián Ramos habló sobre la hinchada del América en Bogotá

Además, el delantero del América de Cali dejó ver su admiración por los aficionados del América de Cali en la capital de la República, teniendo en cuenta que en su llegada a la Bogotá le hicieron una gran bienvenida al equipo que dirige Lucas González.

“La verdad acá en Bogotá, como tienen ese himno: ‘América también es local’, el hincha siempre nos respalda, nos apoya y siempre recibo en lo personal ese cariño. Contento de poder estar de nuevo acá y de poder jugar. Ojalá que podamos brindarle una alegría a la hinchada americana”, añadió Adrián Ramos.

Por otro lado, Ramos aprovechó la oportunidad para hablar sobre sus recuerdos en el estadio El Campín, escenario deportivo donde jugará este domingo 19 de noviembre enfrentando al Millonarios de Alberto Gamero.

“He tenido varios encuentros donde ha sido bastante complicado acá en la capital, pero si hay un gol que recuerde puede ser uno en 2007 en una remontada, luego de ir perdiendo 1-0. Jugué como 15 minutos y tuve la fortuna de marcar el empate y luego me cometen el penal para ganarlo 2-1″, agregó Ramos.

Adrián Ramos y su objetivo con el América de Cali

Por últimos, Adrián Ramos se refirió a su regreso al América de Cali, dejando claro que fue por un objetivo claro, ganas la Copa Libertadores.

“Es mi sueño como hincha y como jugador ganar la Copa Libertadores con América de Cali, la verdad me vine por eso, no vine por otro motivo, como siempre vienes a luchar por tu sueño y quise venir a intentarlo sabiendo que no es fácil y que es muy difícil, que hoy en día estamos muy lejos, pero siempre hay la ilusión y la convicción de que las cosas puedan salir. Ojalá que podamos dar pasos seguros que nos estén acercando a eso”, finalizó.