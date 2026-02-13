La condición que habría puesto Alberto Gamero para salir del Deportivo Cali

La crisis deportiva del Deportivo Cali sigue profundizándose. En las últimas horas tomó fuerza la versión de que la directiva del club estaría evaluando la salida de Alberto Gamero, aunque el entrenador habría puesto una condición clave para dar un paso al costado: el pago total del contrato vigente hasta diciembre de 2026.

Los periodistas Eduardo Luis y Juan Felipe Cadavid aseguraron que esta versión proviene de fuentes con alta credibilidad dentro del entorno del fútbol profesional colombiano. Según lo expuesto, Gamero se ampara en el acuerdo firmado con la anterior administración del club, que contemplaba su permanencia hasta final de 2026.

El técnico, de 62 años, llegó al Cali en 2025 con la misión de liderar un proyecto a largo plazo. Sin embargo, los resultados no han acompañado esa apuesta y hoy el panorama es complejo para el cuadro 'azucarero'.

Deportivo Cali y Alberto Gamero: tensión por el contrato y malos resultados

La situación se da en medio de una campaña irregular en la Liga BetPlay. Actualmente, el Deportivo Cali ocupa la casilla 11 de la tabla de posiciones con siete puntos y viene de perder 3-2 ante Internacional de Bogotá en el estadio de Techo, un rival directo en la lucha por el descenso.

De acuerdo con cifras citadas por Deportes RCN, Gamero registra un rendimiento del 36 % desde su llegada. En las primeras seis fechas del torneo, el equipo suma tres derrotas, dos victorias y un empate, números que han encendido las alarmas en la dirigencia y en la hinchada.

El panorama se agrava al revisar la tabla del descenso: el Cali ocupa el puesto 18 con un promedio de 1,07 y acumula siete derrotas consecutivas como visitante, una racha que ha minado la confianza en el proceso del entrenador samario.

Crisis deportiva del Deportivo Cali y posibles reemplazos de Gamero

Mientras Gamero se mantiene firme en su postura contractual, la directiva analiza escenarios para destrabar la situación. El principal obstáculo es económico, ya que el club atraviesa una etapa de restricciones financieras y asumir el pago completo del contrato representaría un golpe adicional a sus finanzas.

Según el periodista Felipe Sierra, en los despachos del Cali ya se estudian posibles reemplazos en caso de que se concrete la salida del técnico. Entre los nombres que han surgido están Lucas Pusineri y Rafael Dudamel, ambos con experiencia en el fútbol colombiano y en procesos de alta presión.

Por ahora, no hay una decisión oficial. Gamero continúa al frente del equipo, mientras la dirigencia intenta encontrar una salida que no comprometa aún más la estabilidad institucional.