Dan a conocer los exorbitantes precios de parqueadero para el partido Colombia vs. Portugal

El calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha marcado en rojo una fecha que paralizará a dos naciones y atraerá las miradas de todo el planeta fútbol: el sábado 27 de junio. Ese día, el Hard Rock Stadium de Miami será el escenario del enfrentamiento entre la Selección Colombia y la Selección de Portugal, un duelo correspondiente a la tercera jornada del Grupo K que, según las proyecciones, definirá el liderato de la zona y el camino hacia los octavos de final.

Colombia llega a este certamen con una generación consolidada y la ilusión de superar su histórica actuación de 2014, mientras que Portugal, posiblemente en uno de los últimos grandes bailes de sus figuras históricas, busca ratificar su estatus de potencia europea en suelo estadounidense.

Se estima que este partido ha recibido cerca de 30 millones de solicitudes de entradas, convirtiéndose en uno de los eventos con mayor demanda de todo el torneo, superando incluso a algunos encuentros de fases eliminatorias.

Selección Colombia vs. Portugal: revelan el exorbitante valor por el parqueadero

Sin embargo, la fiebre mundialista ha traído consigo una realidad económica que ha dejado fríos a miles de aficionados. Si bien conseguir una entrada ya representa una odisea financiera —con precios en reventa que oscilan entre los 1.800 y los 3.000 dólares para categorías estándar—, recientemente se ha revelado un costo adicional que ha encendido la polémica en redes sociales y medios de comunicación: el valor del estacionamiento.

Según reportes del periodista César Augusto Londoño y diversas fuentes cercanas a la logística en Miami, el precio por parquear un vehículo en las inmediaciones del Hard Rock Stadium para este encuentro específico ha alcanzado la insólita cifra de 1.630 dólares (aproximadamente 6,4 millones de pesos colombianos).

Este valor por el parqueadero supera, en muchos casos, el costo de una boleta oficial de Categoría 1, evidenciando que la experiencia de asistir al Mundial 2026 en Estados Unidos no solo requerirá pasión, sino un presupuesto de lujo.

Mientras la FIFA argumenta que los precios se ajustan a las leyes de oferta y demanda del mercado local, los hinchas colombianos y portugueses se enfrentan a la difícil decisión de pagar sumas astronómicas o buscar alternativas de transporte público en una ciudad donde el vehículo particular es, tradicionalmente, el rey.