Mexicano que cambió camiseta se puso del lado de Messi y apuntó contra Canelo

La polémica entorno a Canelo Álvarez, Lionel Messi y las selecciones argentina y mexicana sigue dando de qué hablar en los últimos días luego de que el múltiple campeón en el boxeo se quejara públicamente con el ‘10’ albiceleste por supuestamente estar pateando la camiseta ‘tri’ luego del triunfo del pasado sábado de los de Lionel Scaloni.

El reconocido boxeador amenazó públicamente a Messi por su supuesto irrespeto en contra de la camiseta de mexicana y por tal razón varias celebridades del fútbol se pronunciaron en contra de este deportista, invitándolo a conocer un poco al capitán argentino, quien es una persona ejemplar para muchos futbolistas en el mundo.

En el video Messi difundido por Canelo Álvarez aparece Messi sentado en un banco en el que trata de quitarse el botín derecho y con la punta del pie toca la camiseta mexicana.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?", preguntó el 'Canelo' Álvarez a sus seguidores en Twitter, y advirtió: "¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!", una aparente alusión a la estrella argentina.

Andrés Guardado intercambio camiseta con Messi

Ante las polémicas declaraciones del boxeador, Andrés Guardado, futbolista mexicano con el que Messi intercambió camiseta el pasado sábado, salió a defender al argentino y aseguró que lo que se vio en el video solo se trató de una común situación en un vestuario de fútbol.

En conversación con el medio de comunicación argentino TyC Sports, el futbolista del Betis comentó: “Sé la persona que es Leo, desgraciadamente, a lo mejor Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y puedo llegar a entender la reacción al ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado. Pero a mí me parece una tontería de lo que se está hablando. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo sino con muchos compañeros de profesión y todos saben cómo es”.

El capitán de la Selección de México opinó sobre el video donde Lionel Messi tiene en el suelo la camiseta de México, y dijo que "no tiene mayor importancia".

Guardado ha compartido cancha con Messi en el fútbol español en varias oportunidades e incluso el argentino se ha comportado de gran manera con el hijo del jugador mexicano, por lo que Guardado aseguró que solo se trató de un mal entendido.

“El que nunca ha estado en un vestuario de fútbol no entiende, hay como un acuerdo con los utileros que cuando tú dejas todo lo sudado en el suelo es porque va para lavar y lo que no está en el suelo, lo llevas tu a casa. Esa camiseta era la mía, porque yo se la cambié a Leo y como la suya no se lavó, llegué y la tiré al suelo también. En el vestuario se entiende así, somos jugadores de fútbol, sabemos lo que se vive en un vestuario y no le doy mucha importancia”, agregó Guardado.