Andrés Guardado contó detalles de la intimidad de James en el vestuario del León

Desde la llegada de James Rodríguez al León de México, el club ha sumado cinco victorias en línea, algo que nunca en su historia había hecho en un inicio de campeonato, por lo que los compañeros del ‘10’ colombiano tan solo tienen elogios para el líder del equipo y uno de los ídolos del club como lo es Andrés Guardado, reveló en las últimas horas algunas de las intimidades del colombiano en el vestuario.

Guardado fue uno de los jugadores que también llegó en este mercado de fichajes para reforzar el plantel y el futbolista mexicano habló en el podcast “La Capitana”, el cual dirige su propia esposa, y allí contó algunos detalles de lo que ha sido contar con el colombiano en el vestuario.

James Rodríguez, un trabajador más del equipo

“Una persona normal (James), no tiene nada de extraordinario pese a haber pasado por los clubes que pasó y la carrera que tuvo. Es muy, muy competitivo, pero también se ve que es un jugador muy de equipo, desde el primer día hablando con todo el mundo, tratando de meterse en la dinámica del equipo. Hay veces que un jugador de cierta jerarquía como él, parece que el equipo tiene que meterse en su dinámica y no, él vino con la vibra y la intención de meterse en la dinámica del equipo”, empezó diciendo Guardado.

“Es más joven que yo y tiene todavía sus objetivos personales, que son todavía seguir en la Selección Colombia. Viene a un Mundial en un año y medio, quiere estar ahí con su Selección. Entonces, él sabe que para estar ahí tiene que jugar bien acá. Eso hace que venga con esa mentalidad de competir y ganar cosas”, agregó.

Una trayectoria notable de James Rodríguez

“Él me puede aportar a mí, más que yo. Ha compartido vestuario con los mejores del mundo, ha estado en el Real Madrid, Bayern Múnich, Everton y con grandes entrenadores. Yo cada vez que hablo con él, le pregunto ¿oye, el vestuario del Madrid?”, señaló en la conversación.

“También le pregunté por el Bayern, yo jugué en Alemania y la experiencia me encantó en la estructura, organización, trato al jugador. Le dije que cuál era la diferencia entre Madrid y Bayern. Entonces a mí también me da mucha curiosidad, para mí es impensable que las pudiera haber vivido, pero tener a alguien que si las vivió está ‘padre’. Al final un camerino es sagrado y hay muchas cosas que no se saben hasta que coincides con alguien que estuvo ahí”.

El capitán es James

¿Quién es el capitán cuando estén los dos en la cancha?: “Por jerarquía tiene que ser él, creo que si. Al final, para mí eso pasa a segundo plano. Lo más importante es que todos tomen esa actitud de aportar nuestro granito de arena, más allá de quien porte la cinta, para mí eso es más simbólico. Eso si es una responsabilidad grande”, concluyó el mexicano.