Santa Fe empató con Peñarol y dejó escapar dos puntos en El Campín: vea los goles

Independiente Santa Fe inició su camino en la Copa Libertadores con un empate 1-1 frente a Peñarol en el estadio El Campín. Aunque el equipo bogotano mostró superioridad durante gran parte del partido, la falta de contundencia le impidió asegurar una victoria clave en casa.

El cuadro 'cardenal' dejó sensaciones encontradas en su estreno en la Copa Libertadores, tras empatar ante Peñarol en Bogotá, en un compromiso donde dominó el juego, generó varias opciones de gol, pero no logró capitalizarlas, dejando escapar dos puntos importantes en condición de local.

Desde el inicio, el 'león' salió con una propuesta ofensiva clara. La presión alta y el control del balón le permitieron adueñarse del ritmo del partido, arrinconando a un Peñarol que apostaba por el orden defensivo y el contragolpe.

La insistencia tuvo recompensa al minuto 20. Tras un tiro de esquina ejecutado por Omar Fernández desde el sector izquierdo, el defensor Emanuel Olivera se elevó en el área y conectó un cabezazo certero que venció al portero Britos, desatando la celebración en El Campín.

Santa Fe no pudo sostener la ventaja ante Peñarol

A pesar de la ventaja inicial, Santa Fe no logró ampliar el marcador, un factor que terminó siendo determinante en el desenlace del partido.

Durante la primera mitad y el inicio del segundo tiempo, el equipo capitalino continuó generando oportunidades claras, pero falló en la definición.

Esa falta de efectividad le pasó factura. En el minuto 58, un saque rápido desde el arco sorprendió a la defensa local, que quedó mal posicionada.

En medio de esa desatención, el delantero Arezo aprovechó el espacio, superó a varios rivales dentro del área y definió con precisión para igualar el marcador.

El gol cayó en el mejor momento de Santa Fe, que hasta ese instante dominaba las acciones. Sin embargo, el empate golpeó anímicamente al equipo, que aunque intentó reaccionar, no encontró la claridad necesaria para volver a ponerse en ventaja.

¿Qué sigue para Santa Fe en la Copa Libertadores y la liga local?

Con este resultado, Santa Fe suma su primer punto en el grupo, que es liderado por Corinthians tras su victoria frente a Platense. El empate obliga al equipo colombiano a buscar resultados positivos en sus próximos compromisos, especialmente fuera de casa.

El calendario no da tregua. En el ámbito local, el conjunto ‘cardenal’ deberá enfocarse rápidamente en el clásico capitalino frente a Millonarios, programado para el domingo 12 de abril. Este duelo será clave no solo por la rivalidad histórica, sino también por su impacto en la tabla del fútbol colombiano.

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Posteriormente, Santa Fe tendrá un reto de alta exigencia en Copa Libertadores cuando visite a Corinthians en Sao Paulo, un partido que podría marcar el rumbo de su participación en el torneo continental.