¡Sorpresa en los Nacionales de Ciclismo! Egan Bernal perdió el título nacional de contrarreloj

El ciclismo colombiano vivió este jueves 5 de febrero una jornada de sorpresas en el Campeonato Nacional de contrarreloj, donde el defensor del título, Egan Bernal, cedió la corona ante su compañero de equipo y amigo cercano, Brandon Rivera. En una prueba exigente y con varios de los mejores especialistas del país en competencia, el corredor del Ineos Grenadiers firmó la actuación más destacada de su carrera y se quedó con el maillot tricolor en la modalidad contrarreloj.

Rivera, nacido en Zipaquirá, se mostró sólido desde los primeros parciales y mantuvo un ritmo constante que ningún rival pudo igualar. Su desempeño fue contundente y sin altibajos, lo que le permitió marcar la diferencia frente a ciclistas de renombre dentro del pelotón nacional.

Rivera sorprende a los favoritos

El nuevo campeón nacional se impuso con autoridad ante nombres pesados del ciclismo colombiano. Entre ellos estaba Daniel Felipe Martínez, corredor del Bora-Hansgrohe y uno de los principales candidatos al título por su historial en la especialidad, con cuatro coronas previas. Sin embargo, en esta ocasión no logró acercarse al registro de Rivera y terminó cediendo cerca de un minuto en la clasificación final.

La victoria del zipaquireño no solo representó su primer título nacional en la contrarreloj, sino también un golpe de autoridad en una disciplina en la que no partía como el máximo favorito. Con un tiempo oficial de 47 minutos y 3 segundos, Rivera firmó el mejor registro del día y dejó sin opciones al resto de competidores.

Bernal cede la corona ante su compañero

Egan Bernal, quien llegaba como campeón defensor, no logró sostener el ritmo necesario para pelear por el primer lugar. El líder del Ineos Grenadiers fue consciente de la diferencia en los kilómetros finales, cuando se cruzó con el registro de otros corredores y entendió que el título ya tenía nuevo dueño.

Lejos de una reacción desesperada, Bernal completó el recorrido con serenidad, sabiendo que el triunfo quedaba en manos de un compañero de equipo y amigo personal. La imagen de ambos ciclistas del Ineos dominando la prueba dejó en evidencia la fortaleza del equipo británico en el ciclismo colombiano.

Con este resultado, Brandon Rivera se estrena como campeón nacional de contrarreloj y da un paso importante en su trayectoria, mientras que Bernal cierra su ciclo como monarca de la especialidad y enfoca sus objetivos en las grandes carreras del calendario internacional.