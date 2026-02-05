CANAL RCN
Deportes

¡Sorpresa en los Nacionales de Ciclismo! Egan Bernal perdió el título nacional de contrarreloj

Este jueves se llevó a cabo la prueba contrarreloj de los Nacionales de Ciclismo y Egan Bernal perdió la corona en la prueba.

Egan Bernal
Foto: AFP

Noticias RCN

febrero 05 de 2026
03:08 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El ciclismo colombiano vivió este jueves 5 de febrero una jornada de sorpresas en el Campeonato Nacional de contrarreloj, donde el defensor del título, Egan Bernal, cedió la corona ante su compañero de equipo y amigo cercano, Brandon Rivera. En una prueba exigente y con varios de los mejores especialistas del país en competencia, el corredor del Ineos Grenadiers firmó la actuación más destacada de su carrera y se quedó con el maillot tricolor en la modalidad contrarreloj.

Rivera, nacido en Zipaquirá, se mostró sólido desde los primeros parciales y mantuvo un ritmo constante que ningún rival pudo igualar. Su desempeño fue contundente y sin altibajos, lo que le permitió marcar la diferencia frente a ciclistas de renombre dentro del pelotón nacional.

Egan Bernal quiere defender su título de campeón Nacional en su amada Zipaquirá
RELACIONADO

Egan Bernal quiere defender su título de campeón Nacional en su amada Zipaquirá

Rivera sorprende a los favoritos

El nuevo campeón nacional se impuso con autoridad ante nombres pesados del ciclismo colombiano. Entre ellos estaba Daniel Felipe Martínez, corredor del Bora-Hansgrohe y uno de los principales candidatos al título por su historial en la especialidad, con cuatro coronas previas. Sin embargo, en esta ocasión no logró acercarse al registro de Rivera y terminó cediendo cerca de un minuto en la clasificación final.

La victoria del zipaquireño no solo representó su primer título nacional en la contrarreloj, sino también un golpe de autoridad en una disciplina en la que no partía como el máximo favorito. Con un tiempo oficial de 47 minutos y 3 segundos, Rivera firmó el mejor registro del día y dejó sin opciones al resto de competidores.

Omar Pérez fue hospitalizado tras sufrir un infarto en Bogotá: estado de salud del ídolo de Santa Fe
RELACIONADO

Omar Pérez fue hospitalizado tras sufrir un infarto en Bogotá: estado de salud del ídolo de Santa Fe

Bernal cede la corona ante su compañero

Egan Bernal, quien llegaba como campeón defensor, no logró sostener el ritmo necesario para pelear por el primer lugar. El líder del Ineos Grenadiers fue consciente de la diferencia en los kilómetros finales, cuando se cruzó con el registro de otros corredores y entendió que el título ya tenía nuevo dueño.

Lejos de una reacción desesperada, Bernal completó el recorrido con serenidad, sabiendo que el triunfo quedaba en manos de un compañero de equipo y amigo personal. La imagen de ambos ciclistas del Ineos dominando la prueba dejó en evidencia la fortaleza del equipo británico en el ciclismo colombiano.

Gran Fondo de Egan Bernal: cierres viales, horarios y dónde ver
RELACIONADO

Gran Fondo de Egan Bernal: cierres viales, horarios y dónde ver

Con este resultado, Brandon Rivera se estrena como campeón nacional de contrarreloj y da un paso importante en su trayectoria, mientras que Bernal cierra su ciclo como monarca de la especialidad y enfoca sus objetivos en las grandes carreras del calendario internacional.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mercado de Fichajes

Boca Juniors ya negocia con otro colombiano tras el frustrado intento por Marino Hinestroza

Omar Pérez

Omar Pérez fue hospitalizado tras sufrir un infarto en Bogotá: estado de salud del ídolo de Santa Fe

Frank Fabra

VIDEO | Frank Fabra apareció cantando temas de Atlético Nacional antes de negociar con Medellín

Otras Noticias

Artistas

Luto profundo: murió querida actriz de manera inesperada

Sus seguidores han enviado múltiples mensajes de condolencias a través de las redes sociales.

Registraduría Nacional de Colombia

Registraduría pagará un millón de pesos por trabajar solo diez días en este cargo: así puede postularse

Desde la entidad se buscan colombianos para apoyar en las próximas elecciones de este 2026.

Bogotá

Alerta por reclutamiento de jóvenes en Bogotá durante el regreso a clases en universidades

Enfermedades

Cansancio diario: expertos explican por qué puede deberse a una deficiencia de hierro

Viral

Qué regalar en San Valentín: opciones que eligen los colombianos para sorprender