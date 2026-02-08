CANAL RCN
Así quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay tras los partidos de este sábado: hay novedades

Hubo cambios importantes en la tabla del campeonato colombiano tras los duelos de la jornada sabatina.

Foto: Prensa Independiente Santa Fe

Noticias RCN

febrero 08 de 2026
08:43 a. m.
La liga colombiana continuó este sábado 7 de febrero con el desarrollo de la quinta fecha del todos contra todos. Un total de tres partidos se disputaron en este día, dejando como gran sorpresa, la derrota del Deportes Tolima a manos de Llaneros.

Con estos resultados, la tabla de posiciones tuvo varios cambios en los ocho que aspiran a clasificar a las finales, que en esta oportunidad serán en fase de playoffs.

Resumen de la jornada del sábado en la liga colombiana

La jornada futbolera del sábado se abrió con el emocionante duelo entre Águilas Doradas y el recién ascendido, Cúcuta Deportivo.

Ambos elencos se sacaron chispas y dejaron un emocionante 3-2 a favor del equipo dorado que sumó su segunda victoria en lo que va del campeonato.

A segunda hora se disputó el duelo entre Tolima, recién finalista de la liga colombiana ante Llaneros. El equipo de Lucas González sufrió su primera gran derrota del torneo al caer por la mínima en su casa.

El gol del encuentro fue obra de Juan José Ramírez, exMillonarios que ha tenido una nueva oportunidad en el equipo del Meta.

Más tarde, Independiente Santa Fe y Fortaleza se midieron en el Metropolitano de Techo. Los cardenales rescataron sobre la hora un empate gracias a la anotación de Nahuel Bustos, refuerzo que llegó para este 2026.

Con este resultado, el equipo de Repetto sumó su cuarto empate en cinco presentaciones.

Finalmente, la jornada cerró con la aplastante victoria de Junior (3-0) sobre Boyacá Chicó en el Romelio Martínez de Barranquilla

La gran actuación del tiburón tuvo los goles de Luis Fernando Muriel, Cristian Barrios y Joel Canchimbo.

Así quedó la tabla de posiciones tras los juegos del sábado

  1. Inter Bogotá - 10 puntos.
  2. Pasto - 10 puntos.
  3. Bucaramanga - 9 puntos.
  4. Junior - 9 puntos.
  5. Llaneros - 9 puntos.
  6. Tolima - 8 puntos.
  7. Águilas D. - 8 puntos.
  8. América - 7 puntos.
  9. Santa Fe - 7 puntos.
  10. Fortaleza - 7 puntos.
  11. Atl. Nacional - 6 puntos.
  12. Cali - 6 puntos.
  13. Once Caldas - 6 puntos.
  14. Jaguares - 4 puntos.
  15. Cúcuta - 2 puntos.
  16. Pereira - 2 puntos.
  17. Medellín - 2 puntos.
  18. Millonarios - 1 punto.
  19. Alianza - 1 punto
  20. Boyacá Chicó - 1 punto.
