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Ángel Barajas hace historia: oro en la Copa Mundo de gimnasia en Croacia

¡Orgullo cafetero! Ángel Barajas arrasa en Croacia y le da oro a Colombia en gimnasia.

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Foto: AFP

Noticias RCN

abril 12 de 2026
10:23 a. m.
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El nombre de Ángel Barajas vuelve a destacar en la élite del deporte internacional. Esta vez, el joven talento colombiano se consagró campeón en la Copa Mundo de gimnasia artística disputada en Croacia, logrando la medalla de oro en la exigente prueba de barras paralelas.

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Con una presentación sólida y técnicamente precisa, Barajas se impuso sobre competidores de alto nivel, confirmando su proyección como una de las principales figuras de la gimnasia en Colombia y en el circuito mundial.

¿Cómo logró Ángel Barajas el oro en la Copa Mundo de gimnasia?

El triunfo de Ángel Barajas en la Copa Mundo de gimnasia en Croacia se construyó a partir de una rutina limpia, con alto grado de dificultad y una ejecución destacada.

En las barras paralelas, una de las modalidades más técnicas de la gimnasia artística, el colombiano logró combinar fuerza, control y precisión.

Además, su desempeño sobresalió por la consistencia en cada uno de los elementos, lo que le permitió obtener una calificación superior frente a sus rivales. Este resultado no solo le dio el primer lugar, sino que también reafirma su crecimiento competitivo en eventos internacionales.

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En el contexto de la gimnasia mundial, este tipo de competencias reúne a atletas que buscan puntos clave en el ranking y consolidar su nivel rumbo a futuros torneos, lo que aumenta el valor de la medalla conseguida.

¿Qué significa este triunfo para Colombia y la gimnasia nacional?

La medalla de oro de Ángel Barajas representa un impulso importante para la gimnasia colombiana. En los últimos años, el país ha venido fortaleciendo su presencia en competencias internacionales, y resultados como este evidencian ese progreso.

Asimismo, este logro posiciona a Barajas como una de las cartas fuertes del país en disciplinas individuales, donde la exigencia técnica es determinante. También contribuye a visibilizar la gimnasia como un deporte en crecimiento dentro del panorama nacional.

Por otro lado, el impacto de este resultado va más allá del podio. Refuerza el trabajo de los procesos formativos y abre nuevas expectativas frente a futuras participaciones en eventos de mayor nivel.

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Sin duda, el oro en Croacia no solo es un triunfo individual, sino un paso más en la consolidación de Colombia en la gimnasia artística internacional.

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