Ángel Di María sorprende al mencionar a Juan Fernando Quintero: esto dijo del colombiano

El jugador de Rosario Central habló tras el clásico rosarino y usó a 'Juanfer' como ejemplo de una dificultad que vive la liga argentina.

Ángel Di María Juanfer
FOTO: River Plate | Rosario Central

Noticias RCN

agosto 27 de 2025
06:36 p. m.
Ángel Di María está en boca de todos después de su brillante actuación en el clásico entre Rosario Central y Newell’s Old Boys. El pasado 23 de agosto, el 'Fideo' marcó el gol del triunfo en el Gigante de Arroyito con un tiro libre espectacular.

Luis Díaz no estuvo fino en partido con Bayern Múnich por Copa Alemania: falló cinco opciones claras

Sin embargo, sus declaraciones posteriores llamaron aún más la atención, especialmente por una inesperada mención a Juan Fernando Quintero, volante colombiano de River Plate, quien recientemente regresó a este club tras un breve paso por América de Cali.

Di María habló sobre la intensidad del fútbol argentino

Tras la victoria, Di María se refirió a la dureza de la liga local y puso como ejemplo al colombiano 'Juanfer Quintero'. Según el ídolo argentino, la Primera División de Argentina es un torneo friccionado, de mucho contacto físico y en el que los delanteros tienen que luchar cada jugada.

En este contexto, destacó que incluso jugadores talentosos como Quintero encuentran dificultades para mostrar todo su potencial en un campeonato tan exigente. El campeón del mundo explicó que la dinámica de los partidos no da respiro.

A todos les cuesta marcar. No solo a nosotros, también a River, que ganaba 1-0 y se lo empataron en el minuto 95. Y tampoco a Quintero le está siendo fácil en River.

El regreso de dos figuras al fútbol argentino

La comparación de Di María no es casual. Tanto él como Juan Fernando Quintero llegaron a mediados de 2025 como refuerzos de peso para el fútbol argentino. El rosarino volvió desde Benfica para vestir nuevamente los colores de Central, mientras que el colombiano regresó a River Plate, donde ya había dejado huella en la Copa Libertadores 2018.

