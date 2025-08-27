Luis Díaz no estuvo fino en partido con Bayern Múnich por Copa Alemania: falló cinco opciones claras

El Bayern Múnich logró una agónica y sufrida victoria 3-2 sobre el modesto SV Wehen, de la tercera división, en la primera ronda de la Copa de Alemania.

El compromiso, disputado en el Brita-Arena, estuvo lleno de emociones y de un suspenso que el poderoso equipo bávaro no esperaba, en gran parte debido a la falta de contundencia de sus atacantes, con el colombiano Luis Díaz como el principal protagonista de una noche de oportunidades perdidas.

Desde el pitazo inicial, el equipo dirigido por Vincent Kompany impuso su dominio territorial y de balón. El Wehen, consciente de su inferioridad, optó por una doble línea de cuatro defensores, cerrando espacios y esperando el contragolpe.

A pesar de la férrea defensa local, el Bayern generó numerosas oportunidades, con Harry Kane y Luis Díaz como las principales amenazas. El primer gol no tardó en llegar: a los 15 minutos, Sacha Boey fue derribado en el área y el árbitro pitó un penal que Kane, con su habitual frialdad, convirtió en el 1-0. Parecía que la goleada era inminente, pero la historia del partido tomaría un giro inesperado.

Luis Díaz falló cinco chances claras de gol

La atención se centró rápidamente en el delantero colombiano. Luis Díaz, titular en su debut en el certamen, mostró su acostumbrada velocidad y desequilibrio por la banda izquierda, creando jugadas de peligro y asociándose bien con sus compañeros. Sin embargo, su actuación se vio empañada por su falta de efectividad de cara al arco.

En el minuto 19, tuvo su primera gran oportunidad tras un pase de Kane, pero su potente remate de derecha fue atajado de manera magistral por el arquero Florian Stritzel, quien se convertiría en una de las figuras del encuentro. Minutos después, el guajiro tuvo otra ocasión clara al quedar solo en el área, pero su disparo de zurda fue salvado en la línea por un defensor.

El Bayern continuó asediando la portería del Wehen. Michael Olise amplió la ventaja en el minuto 51, y el 2-0 parecía definitivo. No obstante, la noche de infortunio de Luis Díaz continuaría. Tuvo el tercer gol en sus pies en un mano a mano con el arquero que, para sorpresa de todos, también falló. Posteriormente, intentó una espectacular media chilena que se fue por encima del travesaño, evidenciando su frustración.

Las oportunidades falladas por el equipo de Múnich, y en particular por Díaz, le dieron vida al Wehen. Animados por su público y aprovechando el desconcierto del gigante bávaro, el modesto equipo alemán encontró en Fatih Kaya a su héroe inesperado.

Kaya descontó en el minuto 64 y, cinco minutos más tarde, marcó el 2-2 en una jugada donde la defensa del Bayern mostró fragilidad. La sorpresa se hacía cada vez más grande, y la posibilidad de una prórroga o una eliminación prematura empezaba a rondar por las cabezas de los aficionados del Bayern.

Con el marcador empatado y el reloj avanzando, la tensión en el Brita-Arena era palpable. El Bayern se volcó por completo al ataque, buscando desesperadamente el gol de la victoria. Fue Harry Kane, la figura de la noche, quien salió al rescate.

A pesar de haber fallado un penal minutos antes, el delantero inglés se elevó en el área y conectó un certero cabezazo en el último suspiro del partido, sellando la victoria 3-2 y la clasificación a la siguiente ronda de la Copa de Alemania.

Este sábado, Lucho jugará la segunda fecha de la liga alemana cuando su equipo se mida contra Augsburgo.