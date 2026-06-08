Animales de zoológico mexicano predicen resultados del Mundial 2026

Los animales también se sumaron a la fiebre del Mundial 2026. En un zoológico de Guadalajara, México, diversas especies participaron en una dinámica de predicciones de partidos mundialistas mediante actividades diseñadas para estimular sus comportamientos naturales y enriquecer su entorno.

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Las primeras en entrar en escena fueron dos elefantas, que caminaron sobre una minicancha de fútbol instalada dentro de su recinto. Con dos arcos, una pelota, las banderas de México y Sudáfrica, además de porciones de pasto ubicadas en cada lado, los animales debían elegir de manera libre. La primera selección favoreció a México, que fue escogido para el partido inaugural del Mundial 2026.

¿Cómo realizan los animales las predicciones de los partidos del Mundial 2026?

Según explicó el veterinario zootecnista Iván Reynoso, la actividad consiste en permitir que los animales elijan libremente entre estímulos asociados a los equipos participantes. De acuerdo con el especialista, el objetivo principal no es acertar resultados deportivos, sino desarrollar ejercicios de enriquecimiento ambiental que favorezcan la actividad física y mental de las especies.

Tras la participación de las elefantas, llegó el turno de Chenchi y Faustina, dos gorilas de tierras bajas. Frente a ellas fueron ubicadas piñatas con las camisetas de España y Uruguay, selecciones que se enfrentarán el 26 de junio en Guadalajara. Después de unos segundos de observación, una de las simias se dirigió hacia la representación de Uruguay, generando la reacción de los cuidadores que interpretaron la elección como una predicción favorable al conjunto sudamericano.

¿Qué animales participaron en los pronósticos del Mundial?

La dinámica también incluyó a Muluk, una puma que debía escoger entre figuras asociadas a Corea del Sur y República Checa. Luego de varios minutos, el felino se inclinó por la representación vinculada al equipo surcoreano, marcando así su pronóstico para el encuentro programado para el 11 de junio en Guadalajara.

Finalmente, seis jirafas participaron en otra de las actividades. Su elección favoreció a la República Democrática del Congo sobre Colombia en el partido previsto para el 23 de junio. Con ello concluyó una jornada de predicciones que recordó iniciativas similares realizadas en otros torneos internacionales de fútbol.

Reynoso destacó que los animales tienen libertad total para elegir durante estos ejercicios y subrayó que las actividades estimulan distintos sentidos y contribuyen a mejorar su bienestar. Además del interés que generan entre los visitantes, estas dinámicas buscan fortalecer la conducta natural de las especies mediante experiencias diseñadas específicamente para ellas.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.