Anthony Zambrano mostró la lesión de su tobillo con la que corrió en París 2024

Anthony Zambrano decidió retirarse de los Juegos Olímpicos París 2024 después de su competencia este domingo y quedar renegado a un repechaje que se disputará este lunes 5 de agosto, pues el atleta colombiano atraviesa una lesión en uno de sus tobillos que no le permitirá competir a gran nivel.

El colombiano Anthony Zambrano, plata de 400 metros en los anteriores Juegos Olímpicos en Tokio, empezó mal en París-2024, quedando penúltimo este domingo en su serie de primera ronda, lo que lo relegó a disputar una repesca.

Zambrano solo pudo ser séptimo en la segunda de las seis series, con un crono de 45 segundos y 49 centésimas, lo que le dejó apenas en el puesto 26º del total de 37 competidores, lejos del pase directo a las semifinales.

Visiblemente contrariado, el colombiano pasó por la zona mixta sin detenerse ante los requerimientos de los periodistas.

Lesión de Anthony Zambrano

Fue mediante una publicación en sus redes sociales, que Anthony Zambrano dio a conocer su retiro de la competencia durante lo que resta de año y mostró lo ocurrido con uno de sus tobillos en las carreras que disputó este domingo.

“Me lastime el tobillo izquierdo tenía los tendones inflamados y tenía edema, pero eso no me impidió luchar por la bandera de mi país y de mi departamento. gracias por todo pero me retiro este año de las pista, el otro año volvemos con toda”, escribió el atleta.

En las imágenes se puede ver que Zambrano corrió con su tobillo vendado y de esta manera no se pudo entregar en un 100%, por lo que se deduce que quedó en las últimas posiciones durante cada una de sus competencias de este domingo.