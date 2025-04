Rüdiger recibió fuerte sanción tras escándalo en final de la Copa del Rey

Una fuerte sanción recibió el defensor del Real Madrid, Antonio Rüdiger, tras protagonizar un hecho lamentable durante la final de la Copa del Rey disputada el pasado sábado en Sevilla.

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este martes que el central alemán fue suspendido por seis partidos oficiales luego de lanzar un objeto en dirección al árbitro principal, Ricardo de Burgos Bengoetxea, durante el tiempo de prórroga del encuentro.

La acción ocurrió en los minutos finales del alargue, cuando Rüdiger, ya sustituido y fuera del campo, lanzó un objeto desde el área técnica que, según el acta arbitral, tenía como destinatario al juez del partido. El árbitro, tras consultar con sus asistentes, procedió a expulsar al futbolista con roja directa. El partido terminó con victoria 3-2 para el FC Barcelona, que se consagró campeón en un duelo vibrante y lleno de tensión.

Una conducta que podría afectar su continuidad inmediata

La sanción impuesta implica que Rüdiger se perderá los próximos seis compromisos oficiales del Real Madrid en territorio español, incluyendo partidos de LaLiga y posibles encuentros de la Supercopa. Aunque no afectará su participación en competiciones europeas como la Champions League, la ausencia del defensor es un golpe sensible para el esquema defensivo de Carlo Ancelotti en un tramo crucial de la temporada.

El Real Madrid no ha emitido un comunicado oficial sobre si apelará o no la sanción, pero fuentes cercanas al club afirman que se analiza llevar el caso ante el Comité de Apelación. Por su parte, Rüdiger no ha hecho declaraciones públicas tras conocerse la decisión del Comité de Competición.

Un gesto reprobable que empaña su imagen

Conocido por su intensidad y liderazgo en el campo, Rüdiger ha sido una de las piezas clave de la defensa merengue desde su llegada procedente del Chelsea. No obstante, este episodio mancha su imagen profesional y representa una advertencia sobre los límites que no se deben cruzar, especialmente en momentos de alta tensión emocional.

La RFEF ha dejado claro con esta sanción que actos de indisciplina, incluso fuera del campo de juego, serán castigados con severidad, especialmente si ponen en entredicho la autoridad arbitral. Para Rüdiger, será una lección difícil, pero necesaria en su camino como referente del club blanco.